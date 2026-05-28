Германија ги зголеми средствата за парични социјални бенефиции, пензиите на прво место

Минатата година, Германија ги зголеми средствата за парични социјални бенефиции, кои вклучуваат пензии, надоместоци за невработеност и други форми на социјална заштита, на 751,2 милијарди евра, според податоците објавени денес од страна на Германскиот федерален завод за статистика во Висбаден.

Вкупните средства се зголемија за 5,9 проценти на годишно ниво, што претставува продолжување на долгорочниот раст на социјалните трошоци, иако со малку побавно темпо отколку во претходните години, објавува Виршафтсвое.

Во 2024 година, претходно беше забележано зголемување од 7,4 проценти, а во 2023 година, раст од 6,9 проценти. Во просек, од 1991 година, средствата за германската социјална држава пораснаа со стапка од 3,4 проценти на годишно ниво.

Најголемиот дел од зголемувањето на социјалните бенефиции минатата година се однесува на пензиите, како и на бенефициите за невработените и програмите за стручно оспособување, додека таканаречениот граѓански додаток регистрираше намалување од 1,5 проценти.

Надоместоците за законско пензиско осигурување се зголемија за 5,9 проценти на годишно ниво на 417,9 милијарди евра, како и јавните пензии за државните службеници, за 5,1 процент на 95 милијарди евра.

Зголемувањето на невработеноста доведе до скок на бенефициите за 19,1 процент на годишно ниво на 28,2 милијарди евра, додека расходите за социјална помош се зголемија за 7,8 проценти на 44,4 милијарди евра.

Надоместоците за боледување се зголемија за пет проценти на 22,3 милијарди евра, додека бенефициите за долгорочна нега се зголемија за 13,1 процент на 31,9 милијарди евра.