ЕУ го казни „ТЕМУ“ со 200 милиони евра заради продавање нелегални производи

28/05/2026 14:41

Европската комисија му изрече казна од 200 милиони евра на кинескиот гигант за е-трговија „Тему“ откако истражителите откриле дека на нејзината платформа се достапни опасни играчки за бебиња и неисправни полначи, објави „Еуроњуз“.

„ТЕМУ“ не успеа внимателно да ги идентификува, анализира и процени системските ризици од нелегалните производи што ги нуди на својата платформа и штетата што произлегува од тоа за потрошувачите во европската унија“, соопшти денеска Европската комисија.

Истрагата спроведена од Комисијата, која вклучуваше и тајно купување, заклучи дека многу производи ги немаат поминато безбедносните тестови.

Меѓу нив се небезбедни полначи и играчки за бебиња што содржат хемикалии што ги надминуваат законските ограничувања за безбедност и претставуваат опасност од задушување.

Поврзани содржини

Од 1 јули дополнително намалување и целосно усогласување на царинските стапки со ЕУ за 70 суровини и репроматеријали што се користат во домашната индустрија
Деветто издание на МЕФ 2026: Во фокусот поврзувањето на Западен Балкан со глобалната климатска агенда
За развој на винската индустрија потребни се континуирани инвестиции и силна институционална поддршка
Намалена каматната стапка на депозитите на годишна основа, каматата на кредитите остана непроменета
Инфлацијата не е алармантна, нема потреба да се ограничат маржите или цените, вели заменик министерот за економија
Ристески: Потрошувачката кошничка е готова – таа не е пандан на синдикалната
Македонците во просек неделно работат околу три и пол часа повеќе од граѓаните на ЕУ
Германија во проблеми со гасот. Складиштата се полнат побавно од очекуваното

Најчитани