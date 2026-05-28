Инфлацијата не е алармантна, нема потреба да се ограничат маржите или цените, вели заменик министерот за економија

Имаме нормална инфлација со оглед на кризата во светски рамки, која не е на алармантно ниво за да се ограничат маржите или цените. Ситуацијата постојано се следи и ако има потреба, Владата ќе ги спроведе сите законски можности и решенија. Нормално е да има мало покачување на цените на одредени производи, но сето тоа е дозволиво доколку е економски оправдано, изјави денеска заменик-министерот за економија, Марјан Ристески.

Како што истакна Рисетски, преку 30 екипи од Државниот пазарен инспекторат се на терен, ги контролираат цените на увозниците, дистрибутерите, производителите и маркетите. Нема да се дозволи неекономско и непазарно однесување и печалење на грбот на граѓаните.

-Видовте дека имаме капацитет да се справуваме со вакви кризи кои ги имавме овие две години. Имавме лошо економско владеење на претходната власт кое сега го трпи оваа Влада преку враќање стари долгови, лоши законски решенија и лоши мерки кои ги спроведувале и кои, на некој начин, како бран се пренесуваат во наредниот период. Ние успеавме да ја смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3 отсто од страна на Народна банка и Владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација. Владата во иднина е подготвена да ги спроведе сите законски можности и решенија – дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени или можност за намалување на ДДВ на одредени на основни прехранбени производи. Ќе реагираме во однос на ситуацијата и анализите кои доаѓаат не само од Државниот пазарен инспекторат, туку од сите институции и министерства. Мора да бидат аналитички и економски издржани, бидејќи секое политичко, ад-хок решение, како порано што правеле, предизвикува други економски турбуленции од кои понатаму државата многу тешко излегува, нагласи заменик-министерот.

Според него, енергетската криза влијае врз животниот стандард и инфлацијата не само во Македонија, туку во целиот регион и секаде во светот.

-Ние гледаме стапката на инфлација да не биде многу повисока, како што била претходните седум-осум години кога имаше КОВИД. Имаме нормална инфлација за ваква криза која не отскокнува многу и можеби е една од пониските инфлации. Ако земеме предвид дека ланската година во овој период имавме и мерки и поради тие мерки на ограничување на маржите имавме малку повисока инфлација, покажана на во април во однос на март од Државниот завод за статистика, сепак, сметаме дека не е некое големо и алармантно ниво за да предизвикаме вакви неекономски мерки со ограничување на маржи или други мерки, законски можности со кои може да постапи Владата околу ограничувањето на цените. Од она што е предизвикана малку поголема инфлација, гледаме дека најмногу е во транспортните трошоци, над 10 отсто се зголемени нормално поради енергетската криза, а преку транспортните трошоци се зголемуваат и цените на другите производи. Во однос на основните прехранбени производи, безалкохолни пијалаци, изнесува само 0,7 проценти. Инспекторите се на терен и како Влада, повторно ќе кажам, нема да дозволиме неекономско и непазарно однесување и печалење на грбот од граѓаните во вакви тешки финансиски услови, потенцира Ристески.