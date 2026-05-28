Ристески: Потрошувачката кошничка е готова – таа не е пандан на синдикалната

28/05/2026 12:39
Фото: Б. Грданоски

Потрошувачката кошничка е готова, беше дадена на Економско-социјалниот совет (ЕСС), очекуваме позитивни сигнали од сите и ќе почнеме да ја пресметуваме, изјави денеска заменик-министерот за економија, Марјан Ристески.

-Потрошувачката кошничка не е некој пандан на синдикалната минимална кошничка, едноставно ќе биде врз база на релевантни показатели, не само од Државниот завод за статистика, туку и од сите други институции во државата – од маркетите, пазарите,… Ќе ни биде потребна кога имаме економски кризи или одредени економски политики, да ни дава насоки во креирање нови законски решенија, економски стратегии, одлуки, истакна заменик-министерот.

Во врска со измените на Законот за нефер трговски практики, Ристески рече дека очекува да бидат донесени летово. Повтори и дека казните ќе бидат многу поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите.

-Законот до летово се надевам дека ќе биде спроведен до Собранието каде треба да бидат изгласани предвидените измени, напомена Ристески.

