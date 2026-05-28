Дајмон: ЏП Морган Чејс би можел да потроши 20 милијарди долари за аквизиции

Извршниот директор на JPMorgan Chase, Џејми Дајмон, изјави во среда дека неговата банка би можела да потроши до 20 милијарди долари за аквизиции во наредните години.

Договорот од таа големина би бил најголемиот во 20-годишниот мандат на Дајмон на чело на JPMorgan и би го тестирал апетитот на регулаторите за консолидација меѓу најголемите американски банки.

„Мислам дека би можело да има можност, па затоа бараме“, им рече Дајмон на аналитичарите на финансиска конференција во Њујорк.

„Во следните неколку години, би можело да има можност да се вложат 10 [милијарди] или 20 милијарди долари за купување нешто“, рече Дајмон.

Коментарите дојдоа со забелешки. Дајмон ги претстави аквизициите речиси како алатка во последен момент, а не како стратегија за раст и предупреди дека банкарите кои премногу се потпираат на склучување договори честопати компензираат за слабиот органски раст.

„Седите на многу состаноци на одборот, првото нешто што го прават кога органскиот раст не оди добро е да почнат да зборуваат за [спојувања и аквизиции]“, рече Дајмон. „Не сакам да слушам за спојувања и аквизиции… Што правите за да го развиете вашиот бизнис – продажба, филијали, технологија, профит, производи, услуги?“

Секоја цел за преземање, рече тој, би морала јасно да се интегрира во постојното работење на JPMorgan, да се вклопи во културата на банката и да ги подобри основните бизниси, наместо да биде посебна самостојна единица.

„Не може да биде само нешто незамисливо“, рече Дајмон.

JPMorgan порасна претежно органски во последните години, со исклучок на аквизицијата на First Republic Bank во 2023 година, поддржана од FDIC. Како дел од таа трансакција, 10,6 милијарди долари беа исплатени на регулаторот.

Под Дајмон, најголемите и најзначајните зделки за спојувања и преземања на банката беа претежно аквизиции во ерата на кризата на регулирани банки, вклучувајќи ги First Republic, Bear Stearns и малопродажните операции на Washington Mutual.

Компанијата, исто така, купи голем број помали финтех компании, но забави откако потроши 175 милиони долари за да го купи Франк 2021, стартап за помош на студенти што подоцна се покажа како измама.