„Мишелин“ ќе укине 9 проценти од работните места во Франција

29/05/2026 13:22

Францускиот производител на гуми „Мишелин“ ќе намали 1.500 од своите 17.000 работни места во Франција во следните три години.

Одлуката за намалување на персоналот е донесена поради зголемувањето на трошоците за енергија и производство воопшто, како и „еден од најлошите даночни притисоци во индустријализираните земји“.

Како што објасни компанијата, според француската новинска агенција АФП, две третини од планираните намалувања на работните места ќе бидат во администрацијата, а една третина во производството. Тие сметаат на доброволни заминувања, нема да има присилни отпуштања.

„Мишелин“ намали 1.200 работни места во 2024 година, кога затвори две фабрики во Франција. Минатата година, извршниот директор Флоран Менего откри дека и другите негови фабрики во земјата исто така работат лошо.

Производителот на гуми објави приход од 6,2 милијарди евра во првиот квартал од оваа година, што е намалување од 5,4 проценти во однос на истиот период минатата година.

Поврзани содржини

Левица: Да се фалиш со „раст“ на номиналниот БДП кога државата се задолжува милијарди евра не е успех
Извештај: Потрошувачката на центрите за податоци во Ирска е предупредување за цела Европа
Зголемени çите на услугите во транспорт и складирање, непроменети кај поштенските и курирските
Германија ги зголеми средствата за парични социјални бенефиции, пензиите на прво место
Дајмон: ЏП Морган Чејс би можел да потроши 20 милијарди долари за аквизиции
Народна банка: Раст на безготовинските плаќања и на дигиталните канали, намалување на бројот на поплаките и зголемени девизни резерви во првиот квартал од 2026 година
Опозицијата алармира за огромниот долг, Мицкоски смирува – нема ново задолжување од 350 милиони евра во јуни
ЕУ го казни „ТЕМУ“ со 200 милиони евра заради продавање нелегални производи

Најчитани