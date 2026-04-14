САД: Го блокираме Ормуз со 12 брода, 100 авиони и 10.000 луѓе, никој не поминал 24 часа

Според соопштението на Централната команда на САД (CENTCOM), повеќе од 10.000 американски морнари, маринци и припадници на воздухопловните сили учествуваат во операцијата за поморска блокада на Хормуз, со поддршка на повеќе од десет воени бродови и десетици авиони.

„Повеќе од 10.000 американски морнари, маринци и пилоти, заедно со повеќе од 12 воени бродови и стотина авиони, спроведуваат мисија за блокирање на бродовите што влегуваат и излегуваат од иранските пристаништа“, се вели во соопштението.

Како што истакнува CENTCOM, во текот на првите 24 часа ниту еден брод не успеал да ја пробие блокадата, додека шест трговски бродови ги послушале наредбите на американските сили и се свртеле назад кон иранските пристаништа во Оманскиот Залив.

Блокадата, тврдат тие, се спроведува непристрасно против бродови од сите земји што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа и крајбрежни области, вклучувајќи ги и пристаништата во Персискиот и Оманскиот Залив. Во исто време, американските сили нагласуваат дека ја поддржуваат слободата на пловидба низ Ормускиот Теснец за бродови што се упатуваат кон неирански пристаништа.

Потсетуваме, американската блокада на поморскиот сообраќај кон иранските пристаништа започна вчера во 10 часот наутро по источно време, односно во 16 часот по наше време, врз основа на одлуката на претседателот Доналд Трамп.

Овој потег дојде откако преговорите меѓу американската и иранската делегација не успеаја во Исламабад за време на викендот. После тоа, Трамп објави „двојна блокада“ на Ормускиот Теснец, преку кој Иран претходно го ограничи преминот на бродовите.

Американската војска вели дека ограничувањата ќе се спроведуваат по должината на Персискиот Залив, Оманскиот Залив и Арапското Море, источно од Ормускиот Теснец, и ќе го опфатат целото крајбрежје на Иран, вклучувајќи ги пристаништата и енергетската инфраструктура.

ЦЕНТКОМ предупреди дека сите бродови што ќе се обидат да влезат или излезат од оваа област без дозвола ќе бидат предмет на пресретнување, пренасочување и запленување. Сепак, беше нагласено дека ќе бидат дозволени хуманитарни пратки.

Од друга страна, Иранската револуционерна гарда (ИРГК) најави одмазда, што дополнително го зголемува ризикот од ескалација на конфликтот во регион клучен за глобалното снабдување со енергија.