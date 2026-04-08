Турција продава 52 тони злато, Русија и Полска размислуваат за слични потези

Турција продава злато, Русија и Полска размислуваат за слични потези, додека Кина ги зголемува своите резерви, што има големо влијание врз глобалниот пазар на скапоцени метали и движењата на цените.

Турција продаде или позајми злато за околу 20 милијарди долари од почетокот на војната со Иран, во распродажба што придонесе за најголемиот месечен пад на цената на металот од 2008 година.

Централната банка на Република Турција продаде 52 тони злато помеѓу 27 февруари и 27 март, според анализата на консултантската компанија „Металс Фокус“ ​​врз основа на официјални податоци, со што нето резервите на злато достигнаа 440 тони, најниско ниво за повеќе од две години.

Банката, исто така, организираше размена за околу 79 тони злато во истиот период, изнајмувајќи златни прачки за да генерира дополнителни приходи и да ја зголеми понудата на пазарот, што дополнително ги притисна цените додека се обидуваше да ја стабилизира лирата.

Вкупната вредност на продажбата и размената е речиси 20 милијарди долари по тековни цени, според пресметките на „Фајненшл тајмс“.

Глобалниот енергетски шок и ширењето на конфликтот на Блискиот Исток поттикнаа сè поголем број земји, вклучувајќи ги Русија и Полска, да размислат за продажба на злато за да ги зајакнат своите валути или да ги подобрат своите фискални позиции.

Турската централна банка е меѓу оние кои продаваат и американски државни обврзници во обид да ја поддржат сопствената валута.

Иако централните банки со години се клучен двигател на цените на златото, кои достигнаа рекордно високо ниво од над 5.500 долари за унца во јануари, неодамнешната промена во нивното однесување изврши притисок врз цените надолу, предупредуваат аналитичарите. Минатиот месец цените паднаа за 11,5 проценти, што е најлошиот резултат во последните 18 години.

Турската централна банка држеше помеѓу 60 и 70 проценти од своите резерви во злато, принудувајќи ја да продаде или размени дел од своите резерви за да ја обезбеди потребната ликвидност во долари. Влезот на поголеми количини злато на пазарот може да има силно влијание врз цените, иако се проценува дека банката во моментов има доволна ликвидност и нема непосредна потреба од понатамошни продажби.

Продажбата на злато ја нагласува решеноста на Турција да ја стабилизира лирата, клучен елемент од нејзината повеќегодишна стратегија за ограничување на инфлацијата, која моментално изнесува 31 процент.

Нето меѓународните резерви на Турција се речиси преполовени на 46 милијарди долари од почетокот на војната со Иран, според проценките на „Бурумчекчи Рисрч енд Консалтинг“ врз основа на официјални податоци.

Овие потези, исто така, одразуваат поширока промена во управувањето со резервите на злато на централните банки. Минатата година, нето купувањата на злато од страна на централните банки изнесуваа околу 860 тони, што е намалување од 20 проценти во однос на претходната година, според Светскиот совет за злато.

Оваа година, значајни продавачи се Турција, која продаде 15 тони злато во јануари и февруари. Полска, исто така, размислуваше за продажба на дел од своите резерви за финансирање на одбраната, иако владата го отфрли предлогот.

Сепак, не сите влечат во иста насока. Народната банка на Кина купи 160.000 унци злато во март, што е нејзино најголемо купување за повеќе од една година. Ова може да укажува на стратегија за искористување на пониските цени.

Сè повеќе централни банки покажуваат интерес за злато, но трендот оди во двата правци – додека некои продаваат за да обезбедат ликвидност, други ги користат опаѓачките цени за да ги зголемат резервите.