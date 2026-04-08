Богатите луѓе бегаат од Дубаи, европски град станува нов хит

До пред еден месец, Дубаи беше најлогичниот избор за богатите кои бараат нов дом. Малку градови нудат можност да заработат големи суми пари без данок и да ги трошат во безброј луксузни хотели, ресторани и продавници. Сепак, откако Обединетите Арапски Емирати беа нападнати од ирански ракети, репутацијата на Дубаи како рај за светската елита, изградена во голем дел од влијателни лица од емигранти, почна да бледнее.

Супербогатите сега повторно се насочени кон Европа, а Милано, италијанскиот финансиски центар, се искачи на врвот на листата на најпосакувани дестинации, пишува „Гардијан“.

„Италија нуди најдобри услови, рамни даноци и висок квалитет на живот“, вели Арманд Артон, консултант кој им помага на мултимилионери и милијардери да се преселат преку програми за државјанство од инвеститори. „Луѓето што ги напуштаат ОАЕ лесно можат да се замислат себеси како живеат во Рим или Милано, големи меѓународни и урбани центри“.

Не е тешко да се види зошто Милано, веќе дом на некои од најбогатите банкари, адвокати и инвеститори во Европа, стана толку привлечен. Според италијанскиот систем на фиксна даночна стапка, странските жители можат да платат 300.000 евра годишно за сите свои странски приходи, што е занемарлив износ за најбогатите.

„Отсекогаш сме биле меѓународен град, но ова е промена“, вели Дилета Џорџоло, раководител на канцеларијата за станбени недвижности на „Сотби“ во италијанската деловна и модна престолнина. „Имаме посебен даночен режим од 2017 година, но кога Велика Британија го укина статусот на нерезиденти, видовме бран нови купувачи кои доаѓаат во Милано.“ Сега, додека нов бран богати имигранти се свртуваат кон градот, прашањето е дали Милано може да стане новиот центар за ултрабогатите.

Даночното олеснување што го испразни Лондон

Конфликтот на Блискиот Исток веќе предизвика бегство на богати британски државјани, иако не сите од нив се заинтересирани да се вратат дома. За многу Европејци, Италија е најпрактичниот избор. Новите италијански жители кои не платиле данок во земјата најмалку девет од последните десет години не мора да плаќаат данок на странски приходи, до годишна фиксна стапка од 300.000 евра. Приходот остварен во Италија се оданочува според редовните правила, како и капиталните добивки од инвестиции направени во рок од пет години од влегувањето во системот.

Арк Ачесон од фирмата за финансиско планирање „Utmost Wealth Solutions“ вели дека привлечноста на Италија се зголемила бидејќи Велика Британија станала помалку привлечна за супербогатите. Во Милано, дури се зборува и за владеењето на Италија, кое некои го нарекуваат „svuota Londra“ или „празен Лондон“.

„Иако Италија го воведе данокот со фиксна стапка уште во 2017 година, од 100.000 евра, тоа не привлече веднаш голем број луѓе“, вели тој. „Укинувањето на статусот на нерезидент на Велика Британија навистина предизвика интерес, во време кога Португалија исто така ги заостри своите правила. Системот е едноставен и на луѓето им се допаѓа. Италија е прекрасна земја, а Милано има силен финансиски сектор, а многу од работите што го правеа Лондон привлечен сега се достапни во Милано“.

Роберто Бономи, партнер во адвокатската фирма „Витерс“, додава дека Италија оттогаш ја изгубила својата репутација како политички нестабилна земја. Иако премиерката Џорџија Мелони, која е на власт од 2022 година, првично беше перцепирана како политички радикална, се чини дека таа го омекнала својот пристап. „На почетокот имаше скептицизам“, вели Бономи. „Но, по речиси една деценија, покажавме дека ова е стабилен систем. Клиентите повеќе не се плашат од Италија, а неодамнешните настани покажуваат дека неизвесноста е насекаде.“

La dolce vita по висока цена

Според проценките на италијанската даночна и адвокатска фирма Maisto e Associati, околу 5.000 луѓе досега се одлучиле за италијанскиот систем на фиксно оданочување. Првично, мнозинството од нив биле Италијанци кои живееле во Лондон, вели Марко Черато, партнер во фирмата.

„Тие работеле во банкарство, осигурување, управување со средства или хеџ фондови. Поминале една деценија во Велика Британија и сакале да се вратат во Италија од лични и даночни причини“, вели тој. „По пандемијата, интересот нагло се зголеми, а беше уште поинтензивен кога конзервативците објавија укинување на статусот на нерезиденти.“

Нов бран интерес сега доаѓа од Заливот, вели Артон. „Италија брзо ги обработува апликациите. Затоа привлекува луѓе кои го напуштаат регионот и сакаат да се преселат во Европа, барајќи даночни олеснувања и квалитетен живот.“

Приливот на богати имигранти веќе има влијание врз пазарот на недвижности во Милано. Според истражувањето на „Најт Франк“, цените се зголемиле за 38 проценти во последните пет години. Милано неодамна ја престигна Венеција како најскап град во Италија, со просечна цена од 5.171 евра за квадратен метар во ноември 2025 година, според „Идеалиста“. Растот е уште поизразен во најбараните области како што се Сант Амброџо, Брера, Сан Марко и Чинкве Вие, во близина на катедралата Дуомо.

Џорголо проценува дека денес на пазарот има помеѓу 30 и 40 проценти повеќе меѓународни купувачи.

„Претходно, странските купувачи бараа втор дом во Милано или можеби на езерото Комо, но сега бараат постојан престој во Италија. Тие сакаат да бидат блиску до меѓународни училишта и големи аеродроми.“

Враќање на мозокот и трансформација на градот

Други даночни олеснувања вклучуваат програмата „Il rientro dei cervelli“ (враќање на мозокот), која им овозможува на новите или вратените жители да плаќаат даноци само на 50 проценти од нивниот приход во текот на пет години, под одредени услови. Но, клучното прашање е дали постои горна граница за рамниот данок на Италија, вели Бономи. Износот се зголеми од 100.000 евра во 2017 година на 200.000 евра во 2024 година, а на 300.000 евра претходно оваа година.

„Италијанската влада сака да го зголеми рамниот данок затоа што се обидува да ја развие земјата, а воедно да избегне нелојална конкуренција од други земји.“

Останува прашањето колку далеку Италија може да ја протурка својата предност. Минатата година, поранешниот француски премиер Франсоа Бајру ја обвини Италија за „даночен дампинг“, обвинение што Мелони го отфрли како целосно неосновано. Во меѓувреме, животот во Милано брзо се менува. Како и во Дубаи, се отвораат галерии, приватни клубови и луксузни хотели. Италијанската влада го намали ДДВ-то за продажба и увоз на уметнички дела од 22 проценти на 5 проценти, што е една од најниските стапки во Европа и го охрабрува доаѓањето на галерии како „Тадеус Ропак“.

Луксузната улица „Виа Монте Наполеоне“ ја престигна Петтата авенија во Њујорк во 2024 година како најскапа шопинг-улица во светот. Иако подоцна го изгуби првото место, се очекува наскоро да го врати, особено откако ќе стане пешачка зона.

Брендовите следат нов бран на богатство, вклучително и доаѓањето на приватни клубови како „Каса Чипријани“ и „Сохо Хаус“. Слични промени се случуваат и во Рим, додава Џорџоло, каде што се очекува хотелите „Роузвуд“ и „Фор Сизонс“ да се отворат во 2026 и 2027 година. „Заедницата на иселеници донесе многу промени во Милано, но и во Рим“, вели таа. „Милано отсекогаш бил меѓународен град за време на големи настани како што е неделата на модата, но сега зборуваме за луѓе кои всушност живеат тука и го обликуваат градот преку целата година.“

Дали Милано ќе успее да го симне од тронот Дубаи од центарот на глобалната елита, останува да се види. „Верувам дека Дубаи ќе се опорави од сегашните безбедносни предизвици“, вели Артон. „Можеби повеќе нема да им одговара на сите, но сепак ќе има групи кои го сметаат за исклучително привлечен бидејќи има малку места во светот што нудат таква комбинација на можности и квалитет на живот.“