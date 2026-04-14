Шпанија одобри престој за половина милион мигранти, опозицијата остро се спротивставува

Шпанската влада планира да обезбеди легален статус за дури 500.000 мигранти, што би овозможило формална интеграција на пазарот на трудот. Според Би-Би-Си, премиерот Педро Санчез ја опиша одлуката како „чин на правда“, но и како неопходност за Шпанија. Ова, објаснува тој, е признание дека половина милион мигранти веќе се дел од шпанскиот секојдневен живот

Од друга страна, Народната партија (ПП), конзервативната опозиција на Шпанија, вети дека ќе се обиде да ја блокира легализацијата бидејќи, тврдат тие, таа ги наградува нелегалните мигранти и го охрабрува доаѓањето на нови.

Европскиот парламент дава зелено светло за регулативата за враќање на мигрантите

Би-Би-Си објавува дека планот на владата вклучува издавање едногодишни дозволи за престој со можност за продолжување. За да ги исполнат условите, кандидатите мора да докажат дека веќе поминале пет месеци живеејќи во Шпанија и дека не сториле никакви кривични дела. Рокот за ова е од 16 април до крајот на јуни.

Шпанскиот премиер рече дека овие мигранти се потребни за одржување на економијата и јавните услуги, а во исто време населението добро се справува. Тој истакнува дека мигрантите помогнале во „изградбата на богатата, отворена и разновидна Шпанија“ кон која, според него, се стремат. Затоа, тој смета дека овој потег е вистинскиот за земјата.

Истражувачкиот центар Функас проценува дека во Шпанија живеат околу 840.000 луѓе со нерегуларен статус, од кои огромното мнозинство доаѓаат од Латинска Америка. И владите на социјалистите и на Народната партија (ПП) во минатото спроведоа амнестија за мигрантите. Најновата беше во 2005 година, кога на 577.000 луѓе им беше доделен статус на престој под социјалистичката влада, објавува Би-Би-Си.

Во исто време, многу европски земји ги заоструваат своите миграциски политики. Католичката црква, пак, го поддржа законот на владата.