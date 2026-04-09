Иран го ограничи преминот низ Ормуската Теснина на 15 бродови дневно

09/04/2026 16:51

Во рамки на договорот за прекин на огнот, Иран ќе дозволи премин на најмногу 15 пловни објекти дневно низ Ормуската Теснина, изјави висок ирански претставник пред почетокот на преговорите меѓу САД и Иран во пакистанската престолнина Исламабад.

„Во услови на актуелниот режим на договорот за прекин на огнот, ќе биде дозволено минување на не повеќе од 15 пловни објекти дневно низ Ормуската Теснина. Оваа мерка строго зависи од согласноста на Иран и почитувањето на конкретниот протокол. Земјите во регионот беа официјално известени за оваа нова регулатива, која се спроведува под надзор на Корпусот на исламската револуционерна гарда. Враќање на предвоеното статус кво нема да има“, нагласи иранскиот претставник, пренесува ТАСС.

