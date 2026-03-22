Иран ги прогласи за легитимна цел купувачите на американски државни обврзници

Претседателот на иранскиот парламент, Мохамад Багер Галибаф, упати остро предупредување, прогласувајќи ги „финансиските субјекти кои го финансираат американскиот воен буџет за легитимни цели“. Тој ја објави пораката на социјалната мрежа X.

„Американските државни обврзници се натопени со крвта на Иранците. Ако ги купите, купувате и удар врз вашите седишта и имот“, напиша Галибаф. „Ги следиме вашите портфолија. Ова е вашето последно известување“, додаде тој.

Галибаф претходно најавуваше напади врз инфраструктура и енергетски објекти низ регионот, откако поранешниот американски претседател Доналд Трамп изјави дека САД ќе нападнат ирански електрани доколку Техеран не го отвори целосно Ормускиот теснец.