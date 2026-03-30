Иран ги нарече мировните предлози на САД „нереални“, цената на нафтата расте

Иран ги опиша американските предлози за прекин на едномесечната војна на Блискиот Исток како „нереални, нелогични и прекумерни“ денес (30 март) и испали повеќе ракети врз Израел, а цените на нафтата дополнително пораснаа откако јеменските Хути влегоа во конфликтот.

Израелската војска соопшти дека два дрона од Јемен биле пресретнати и во понеделник, два дена откако Хутите, сојузнички на Иран, испукаа ракети врз Израел за прв пат од почетокот на американско-израелската војна против Иран, која се прошири низ целиот регион. Либанскиот Хезболах, исто така, испука ракети врз Израел во понеделникот.

Израелската војска соопшти дека извршила ракетни напади насочени кон она што го нарече воена инфраструктура во Техеран, како и инфраструктурата што ја користи Хезболах, поддржана од Иран, во Бејрут, оставајќи црн чад што виси над либанската престолнина.

Американскиот претседател Доналд Трамп издаде уште едно предупредување до Иран во понеделник да го отвори Ормутскиот теснец, воден пат што се користи за испорака на една петтина од глобалните резерви на нафта и течен природен гас, или ризикува напади од САД врз неговата енергетска инфраструктура.

Иран пркосен

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека Техеран добил пораки преку посредници кои укажуваат на подготвеноста на Вашингтон за преговори. Ова следеше по состанокот на министрите за надворешни работи на Пакистан, Египет, Саудиска Арабија и Турција во Исламабад во неделата, на кој беа разгледани напорите за посредување.

Но, Багаи, критикувајќи ги предлозите на САД, на прес-конференција во понеделник изјави: „Нашиот став е јасен. Ние сме под воена агресија. Затоа, сите наши напори и сила се насочени кон одбрана“.

Во меѓувреме, пакистански безбедносен функционер изјави дека во оваа фаза се чини малку веројатно дека ќе има директни разговори меѓу САД и Иран оваа недела. „Се трудиме најдобро што можеме тоа да се случи што е можно порано“, додаде функционерот.

Багаи, исто така, рече дека иранскиот парламент го разгледува евентуалното излегување од Договорот за неширење на нуклеарно оружје, кој го признава правото на развој, истражување, производство и користење на нуклеарна енергија сè додека не се спроведува нуклеарно оружје.

Трамп го наведе спречувањето на Иран да добие нуклеарно оружје како една од причините за нападот врз Иран на 28 февруари. Техеран негира дека се стреми кон нуклеарен арсенал.

Во неделата, Трамп рече дека САД и Иран се состанувале „директно и индиректно“. Но, тој исто така испраќа повеќе американски војници во регионот, а Иран остана пркосен, одржувајќи ја блокадата на Ормутскиот теснец.

Во објава на социјалните мрежи во понеделникот, Трамп напиша: „Остварен е голем напредок, но ако поради која било причина не се постигне договор наскоро, што веројатно ќе биде, и ако Ормутскиот теснец не биде веднаш ‘отворен за бизнис’, ќе го завршиме нашиот прекрасен ‘престој’ во Иран со разнесување и целосно уништување на сите нивни електрични централи, нафтени бунари и островот Харг“.

Едномесечната војна се прошири низ регионот, убивајќи илјадници, предизвикувајќи најголеми нарушувања во снабдувањето со енергија досега и погодувајќи ја глобалната економија.

Иран отвори оган врз арапските земји од Заливот за време на конфликтот, а војната повторно се разгоре меѓу Израел и Хезболах во Либан, каде што мировник на ОН од Индонезија беше убиен кога проектил експлодираше на една од неговите позиции во јужен Либан во неделата. Друг мировник беше критично повреден.

Фјучерсите за сурова нафта Брент скокнаа за 2,42 долари, или 2,2 проценти, на речиси 115 долари за барел и беа на пат кон рекорден месечен пораст.

Нападите на Хутите врз Израел ја зголемија можноста дека би можеле да таргетираат и блокираат втора важна бродска рута, теснецот Баб ел-Мандеб.

Пазарот на нафта речиси ја отфрли можноста за договорен крај на војната и „се подготвува за остра ескалација на воените непријателства“, рече Вандана Хари од провајдерот на пазарот на нафта Ванда Инсајтс.

„Фајненшел тајмс“ го цитираше Трамп во интервју дека САД би можеле да го заземат островот Харг од каде што Иран извезува голем дел од својата нафта, но исто така дека прекинот на огнот би можел брзо да дојде. Преземањето на контролата врз Харг би барало копнени трупи.

Министерството за одбрана на САД испраќа илјадници војници на Блискиот Исток, давајќи му на Трамп можност да започне копнена офанзива, но тој не одобрил ниту еден од тие планови, според повеќе медиуми. (Ројтерс)