Иран: Доколку САД повторно нè нападнат, ќе збогатиме ураниум до ниво на нуклеарна бомба

Иранскиот парламент ќе разгледа зголемување на нивото на збогатување на ураниум на 90% во случај на нов напад од страна на САД, изјави пратеникот Ебрахим Резаи.

Резаи, портпарол на парламентарниот комитет за национална безбедност и надворешна политика, напиша дека тоа е една од клучните опции што ќе се дискутираат во Техеран. „Една од опциите на Иран во случај на уште еден напад би можела да биде збогатување од 90%. Ќе го анализираме ова во парламентот“, рече Резаи.

Нуклеарните централи обично бараат ураниум збогатен до 3 до 5%, додека нуклеарното оружје бара ниво од 90%.

Оваа закана доаѓа откако американските медиуми објавија дека Доналд Трамп размислува за нови напади врз Иран за да ја ослабне нивната преговарачка позиција. Потсетете се дека Трамп ја оправда војната тврдејќи дека на Иран никогаш не треба да му се дозволи да развива нуклеарно оружје.

Мировниот договор пропаѓа

Потсетете се дека надежите за мировен договор исчезнаа откако Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран е „на апарати за одржување во живот“, додека Техеран го отфрли предлогот на САД за прекин на конфликтот и се држеше до листата барања што американскиот претседател ги опиша како „ѓубре“, објавува Ројтерс.

Трамп рече дека иранскиот одговор го загрозува статусот на прекинот на огнот што започна на 7 април.

„Би го нарекол најслаб во моментов, откако ги прочитав глупостите што ни ги испратија. Дури и не сум ги прочитал до крај“, им рече Трамп, кој постојано се закануваше дека ќе го прекрши прекинот на огнот, на новинарите.

Стејт департментот соопшти дека американскиот државен секретар Марко Рубио имал телефонски разговори со своите австралиски и британски колеги за да разговара за „континуираните напори за враќање на слободата на пловидба во Ормутскиот теснец“. Тој не даде дополнителни детали.