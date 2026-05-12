Иран: Доколку САД повторно нè нападнат, ќе збогатиме ураниум до ниво на нуклеарна бомба

12/05/2026 10:24
Иранците се загрижени што ќе се случува понатаму

Иранскиот парламент ќе разгледа зголемување на нивото на збогатување на ураниум на 90% во случај на нов напад од страна на САД, изјави пратеникот Ебрахим Резаи.

Резаи, портпарол на парламентарниот комитет за национална безбедност и надворешна политика, напиша дека тоа е една од клучните опции што ќе се дискутираат во Техеран. „Една од опциите на Иран во случај на уште еден напад би можела да биде збогатување од 90%. Ќе го анализираме ова во парламентот“, рече Резаи.

Нуклеарните централи обично бараат ураниум збогатен до 3 до 5%, додека нуклеарното оружје бара ниво од 90%.

Оваа закана доаѓа откако американските медиуми објавија дека Доналд Трамп размислува за нови напади врз Иран за да ја ослабне нивната преговарачка позиција. Потсетете се дека Трамп ја оправда војната тврдејќи дека на Иран никогаш не треба да му се дозволи да развива нуклеарно оружје.

Мировниот договор пропаѓа
Потсетете се дека надежите за мировен договор исчезнаа откако Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот со Иран е „на апарати за одржување во живот“, додека Техеран го отфрли предлогот на САД за прекин на конфликтот и се држеше до листата барања што американскиот претседател ги опиша како „ѓубре“, објавува Ројтерс.

Трамп рече дека иранскиот одговор го загрозува статусот на прекинот на огнот што започна на 7 април.

„Би го нарекол најслаб во моментов, откако ги прочитав глупостите што ни ги испратија. Дури и не сум ги прочитал до крај“, им рече Трамп, кој постојано се закануваше дека ќе го прекрши прекинот на огнот, на новинарите.

Стејт департментот соопшти дека американскиот државен секретар Марко Рубио имал телефонски разговори со своите австралиски и британски колеги за да разговара за „континуираните напори за враќање на слободата на пловидба во Ормутскиот теснец“. Тој не даде дополнителни детали.

Поврзани содржини

Трамп на 26 мај ќе има годишен преглед во болницата „Волтер Рид“
Ерик Трамп се фали со новата кула Трамп, ќе биде „највисоката зграда“ во поранешната советска република
Расмунсен повикува на создавање нов демократски сојуз во услови на неизвесност од лидерството на Трамп
Поранешниот шеф на кабинет на Зеленски осомничен за перење пари
Германија ќе учествува во финансирањето на воени центри за обука во Украина
САД тајно преговараат за Гренланд
Околу 20 држави преговараат со Украина за да добијат дронови
Трамп ја суспендира федералната такса на бензин за да им помогне на Американците со цените на горивата

Најчитани