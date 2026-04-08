Иран бара по 1 долар за барел платен во крипто за поминување низ Ормускиот теснец

Иран ќе бара од бродовите што минуваат низ Ормускиот теснец да платат криптовалутен еквивалент од 1 долар за барел нафта на бродот за време на двонеделното примирје со САД, изјави клучна личност за „Фајненшел тајмс“.

Хамид Хосеини, портпарол на иранското Здружение на извозници на нафта, гас и петрохемиски производи, кој соработува со иранската влада, изјави за „Фајненшел тајмс“ за барањето во средата.

Тој рече дека тоа ќе чини 1 долар за барел нафта и дека бродовите треба да им испратат е-пошта на иранските власти за тоа што носат.

„Откако ќе пристигне е-поштата и Иран ќе ја заврши својата проценка, на бродовите им се даваат неколку секунди да платат во биткоин, со што се осигурува дека нема да можат да бидат проследени или конфискувани поради санкциите“, изјави Хосеини за весникот.

Тој додаде дека се воведуваат мерки за да се осигури дека оружјето нема да се пренесува низ теснецот.

„Сè може да помине, но постапката ќе одземе време за секој брод, а Иран не брза“, рече тој.

Ормускиот теснец е клучна линија за превоз на нафта покрај брегот на Иран. Од почетокот на војната, тој е ефикасно затворен. Ова доведе до зголемување на цените на нафтата – бидејќи претходно, околу една петтина од светската нафта течеше низ теснецот – и ја доведе глобалната економија во пад.

Дополнителен долар за барел е релативно мал дел од цената на барел нафта.

Претседателот Трамп во вторник вечерта објави дека ќе ги прекине нападите врз Иран. Цените на нафтата паднаа по таа објава.

Висок ирански функционер изјави за Ројтерс дека Иран би можел да го отвори теснецот на начин што е „ограничен, под контрола на Иран“, во четврток или петок пред состанокот со американските претставници.

Во меѓувреме, „Волстрит џорнал“ објави дека Иран им кажува на медијаторите дека ќе наплаќа патарини и ќе го ограничи бројот на бродови што минуваат низ теснецот на околу 12 дневно.

Трамп во среда рече дека размислува за формирање „заедничко вложување“ со Иран за поставување патарини во Ормутскиот теснец.

„Размислуваме да го направиме тоа како заедничко вложување“, изјави претседателот за Еј-Би-Си. „Тоа е начин да се обезбеди тоа – исто така да се обезбеди од многу други луѓе. Тоа е нешто прекрасно“.