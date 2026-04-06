Интер ја прекина серијата од три натпревари без победа

Интер синоќа на свој терен ја победи Рома со 5:2 дома во натпревар од 31. коло на италијанската Серија А.

Лаутаро Мартинез постигна два гола за домаќините (1. и 52. минута). Хакан Чалханоглу (45.+ 2.), Маркус Турам (55.) и Николо Барела (63.) постигнаа по еден гол.

За гостите од Рим погодија Џанлука Манчини (40. минута) и Лоренцо Пелегрини (70.).

Интер (72 бодапоени) ја прекина серијата од три натпревари без победа и останува на врвот на Серија А.

Рома е шеста на табелата со 54 бода.