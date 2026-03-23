Индонезија откажа да му плати една милијарда долари на Трамп за Одборот за мир

Претседателот на Индонезија, кој се соочи со критики дома поради приклучувањето кон Одборот за мир заедно со неговиот американски колега Доналд Трамп, инсистираше дека неговата земја нема да го плати придонесот од една милијарда долари за трајно членство во новата организација, објави АФП.

Џакарта се обврза само на мировните сили за иницијативата, изјави претседателот Прабово Субианто во изјава објавена во неделата на претседателскиот Јутјуб канал.

Одборот за мир беше формиран откако администрацијата на Трамп, во соработка со Катар и Египет, преговараше за прекин на огнот во октомври за да се стави крај на двегодишната разорна војна во Газа, потсетува АФП.

Бугарија и Унгарија се единствените земји од ЕУ кои го поддржаа формирањето на Одборот за мир.

Земјите што бараат трајно членство мора да платат една милијарда долари, што предизвика критики дека одборот на Трамп би можел да стане платена верзија на Советот за безбедност на ОН.

Прабово, поранешен генерал, беше критикуван од индонезиските муслимански групи поради приклучувањето кон одборот и ветувањето дека ќе испрати 8.000 мировници во Газа.

Прабово присуствуваше на инаугуративниот состанок на Советот за мир во Вашингтон минатиот месец. Но, подоцна рече дека ќе се повлече од одборот ако тоа не им користи на Палестинците или не е во националниот интерес на Индонезија.

„Никогаш не рековме дека сакаме да придонесеме со една милијарда долари“, рече Прабово во неделата. Тој рече дека „воопшто“ не презел никакви финансиски обврски.