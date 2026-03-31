Името на Трамп ќе биде на банкноти, аеродроми, златници, воени бродови…

Републиканскиот гувернер на Флорида, Рон ДеСантис, денес потпиша закон со кој Меѓународниот аеродром Палм Бич ќе биде преименуван по Доналд Трамп, откако голем број згради, институции, владини програми, воени бродови и пари веќе се именувани по сегашниот американски претседател.

Одлуката за преименување на аеродромот доаѓа откако Флорида минатата година одобри план за донирање недвижен имот во центарот на Мајами за локацијата на претседателската библиотека на Трамп.

Трамп, роден во Њујорк, се пресели во Флорида во 2019 година. Пред преселбата, тој живеел во пентхаус во Трамп Тауер, но потоа нашол живеалиште во неговиот одморалиште Мар-а-Лаго во Вест Палм Бич.

Пред да може да се поднесе промена на името, мора да се поднесе формално барање до Федералната администрација за авијација, која потоа ќе мора да ја обработи промената во различни бази на податоци за летови и навигација, а мора да се променат и насоките и знаците на аеродромот.

Републиканскиот претставник Брајан Маст пред неколку дена предложи закон со кој ќе се промени кодот од три букви на аеродромот од PBI во DJT, што е скратено од иницијалите на Трамп.

Министерството за финансии на САД минатата недела објави дека американските хартиени пари со потпис на Трамп ќе почнат да циркулираат почнувајќи од ова лето, што е прв пат актуелен претседател да потпише американска валута.

Името на Трамп ќе се појави на планирана класа воени бродови на морнарицата, а неговото име веќе се појавува на програмата за визи за богати странци, на веб-страницата на владата за лекови на рецепт и на федералните штедни сметки за деца.

Во декември, одборот на директори на Центарот за сценски уметности „Џон Ф. Кенеди“, кој Трамп го наполни со сојузници за време на преземањето на одборот, го додаде името на Трамп во институцијата.

Тој, исто така, го додаде името на Трамп на зградата на Американскиот институт за мир во Вашингтон во декември, неколку месеци откако неговата администрација ја зазеде непрофитната организација и речиси ја затвори.

Федерален панел од членови на уметност назначени од Трамп одобри комеморативна златна монета во март, дел од серијата што американската ковница планира да ја произведе за да ја одбележи 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави.

Во февруари, Белата куќа потврди дека Трамп понудил да престане да го блокира проектот за тунелот на реката Хадсон во Њујорк во замена за поддршката на демократскиот сенатор Чак Шумер за именување на аеродромот Вашингтон Далес и станицата Пен во Њујорк по Трамп.