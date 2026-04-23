ИЦЕ развива очила за препознавање лица за следење на граѓаните

Службениците на американската Служба за имиграција и царина (ICE) планираат да користат специјални очила за препознавање лица за собирање податоци во реално време за Американците, откри независниот новинар Кен Клипенштајн. Финансиските документи добиени од Клипенштајн укажуваат на развој на платформа за препознавање лица моделирана според комерцијално достапните паметни очила со вештачка интелигенција, како што се оние на Мета, кои беа силно критикувани, објавува „Фјутуризам“.

Внатрешниот модел на ИЦЕ ќе им овозможи на агентите да следат видеа и да ги споредуваат со огромни федерални бази на податоци за биометриски податоци за поединци, без оглед на тоа дали некогаш биле уапсени или дури обвинети за кривично дело.

„Проектот ќе испорача иновативна опрема, како што се оперативни прототипови на паметни очила, за да им се овозможи на агентите на терен пристап до информации во реално време и можности за биометриска идентификација“, според буџетскиот документ на ИЦЕ што го видел Клипенштајн.

Можеби најзагрижувачки е што извори од ДХС му кажале на истражувачки новинар дека технологијата што се развива не е ограничена само на спроведување на имиграциските закони.

„Може да се претстави како обид за идентификување на нелегални странци на улиците, но реалноста е дека овој пристап влијае на сите Американци, особено на демонстрантите“, изјави анонимен адвокат на ДХС за Клипенштајн.

Откритието доаѓа само неколку месеци по инцидентот во Мејн, каде што агент на ИЦЕ призна дека ги скенирал лицата на демонстрантите со својот телефон. „Имаме убава мала база на податоци, а сега ве третираме како домашни терористи“, му рекол агентот на пар кој ги документирал постапките на службениците за имиграција во нивната заедница.

Во октомври, 404 Media објави дека агентите на ИЦЕ ги скенираат лицата на луѓето за да го потврдат нивното државјанство. Целите на таквиот надзор често се избираат случајно. Сега е познато и дека многу од апсењата што ги изврши ИЦЕ во текот на изминатата година биле случајни, далеку од целните акции против познати криминалци што ги вети администрацијата на Трамп.

Севкупно, она што започна како инфраструктура за надзор дизајнирана да ги фати недокументираните имигранти сега се чини дека се свртува против граѓаните. Паметните очила на ИЦЕ претставуваат следната фаза во воспоставувањето на сеопфатен надзор кој, откако ќе се воспостави, ќе биде речиси невозможно да се демонтира – како што постојано покажува историјата на американската имиграциска политика и домашниот надзор.