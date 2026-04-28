Ходорковски: Путин не сака да биде „лоша вест“, поважно му е егото од страдањата на луѓето
Рускиот олигарх и опозиционер, Михаил Ходорковски, објави долга генеза на сите катастрофи во Русија на кои рускиот претседател Владимир Путин одговорил со молк, бидејќи порази не го интересираат туку само победи податливи за добар пи-ар.Еве го постот на Ходорковски:
„Замислете го ова: Голема катастрофа ја погодува вашата земја. Луѓе умираат, градови горат, животната средина е уништена. Барате план од вашиот национален лидер, но никаде ги нема. Звучи неверојатно? Во Русија на Путин, тоа е секојдневна реалност. За 26 години на власт, тој исчезнувал секој пат кога нацијата е во болка.
— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 27, 2026
Во моментов, во рускиот Туапсе, буквално врне масло. По нападите со беспилотни летала, црна саѓи го покриваат градот, животните умираат, а дамка од 10.000 квадратни метри се шири во Црното Море. А, претседателот е тивок.
— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 27, 2026
Жителите се задушуваат со нивоа на бензен три пати повисоки од дозволената граница и очајно прашуваат: „Каде е Путин?“ Па, додека Туапсе се соочува со еколошка катастрофа, тој е зафатен со преименување на својот универзитет по Феликс Дзержински (основачот на тајната служба) и средба со претседателот на Сејшелите.
Ова е долгогодишен механизам за политичко преживување. Во 2000 година, кога подморницата Курск потона со 118 морнари заробени внатре, Путин дури и не го прекина својот одмор на море. Неговиот ладен, подсмевлив одговор на Лари Кинг – „потона“ – му покажа на светот точно кој е тој.
По масакрот во училиштето во Беслан во 2004 година, кога беа убиени 334 луѓе (претежно деца), тој не отиде да ги утеши преживеаните. Тој дури и не го посети местото повеќе од дваесет години. Ако нема „победа“ што треба да се сподели, тој не е заинтересиран.
Во овој момент тоа е конзистентен модел: секогаш кога ќе се случи вистинска криза – воен пораз, терористички напад или катастрофа – „мачо“ националниот лидер станува „невидлив човек“. Тој се дистанцира од неуспехот да се зачува митот за непогрешливост.
Падот на Харков (септември 2022 година). Додека рускиот фронт се распаѓаше, а војниците ги напуштаа тенковите во хаотично повлекување, Путин беше во Москва… отворајќи панорамско тркало и славејќи го „Денот на градот“. Чекаше една недела дури и за да го признае поразот.
Повлекувањето од Херсон (ноември 2022). Режимот тврдеше дека Херсон е „наш засекогаш“. Кога руската армија избега, Путин беше зафатен со присуство на концерт на медицинска агенција и со јавување кај претседателот на Централноафриканската Република.
Терористичкиот напад врз Градското собрание Крокус (март 2024 година).Најлошиот терористички напад во Москва во последните 20 години. Тоа беше голем безбедносен пропуст што се случи и покрај предупредувањата од САД, што Путин ги отфрли како „уцена“, а потоа исчезна речиси 24 часа, на крајот појавувајќи се не на местото, туку во контролирано ТВ студио.
Упадот во Курск (август 2024). Додека руската земја беше нападната за прв пат по Втората светска војна, Путин отиде на „тура со овошје“. Тој беше фотографиран како проверува јаболка во Кабардино-Балкарија и го гледаше тинејџерскиот син на Кадиров како вежба пукање.
Дури и кога руските ракети случајно соборија азербејџански патнички авион над Чеченија во декември 2024 година, „итниот“ распоред на Путин вклучуваше телефонски повик до ученичка за да ѝ помогне да присуствува на проба за танцување. Тој едноставно ја третира реалноста како непријатност.
Дагестан, април 2026 година. Најлошите поплави во повеќе од еден век раселија илјадници и оштетија домови на околу 1,5 милиони луѓе. И покрај обемот на катастрофата, Путин чекаше осум дена за да го одржи својот прв јавен состанок. Во отсуство на државата, локалните бизниси и добротворни организации се засилија како главни први реагирачи за да им помогнат на преживеаните.
— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) April 27, 2026
И сето ова е намерна медиумска операција: Кремљ често користи претходно снимени снимки од Путин на состаноци за да ги покрие овие исчезнувања. Во ноември 2024 година, пропагандата објави снимки од состанок што се случил два месеци претходно – тој се крие сè додека не се појави прашина од пи-ар.
Путин НИКОГАШ не ги смета своите безбедносни служби (ФСБ/ГРУ) за одговорни за неуспесите. Тој самиот одбива да биде лице на „лошите вести“. Тој се појавува само кога може да тврди дека има „победа“ или да проектира нормалност. Неодамнешната катастрофа во Туапсе е уште една демонстрација дека е лесно да се проектира моќ од далечина, но многу потешко да се појави пред луѓето што се справуваат со последиците од вашата политика.
Тој изгради систем каде што државата ги игнорира страдањата на својот народ за да го заштити егото на еден човек. Секој што го гледа како примерен државник е или надвор од допир со реалноста или едноставно е будала. Знам за што зборувам бидејќи ја платив цената за моите убедувања и поминав 10 години под политички мотивирани обвинувања на Путин“.