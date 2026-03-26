Хегсет имаше богослужба во Пентагон: „Секој куршум да си ја најде својата цел“

ВАШИНГТОН — Министерот за одбрана Пит Хегсет, кој ја организираше својата прва месечна христијанска богослужба во Пентагон откако започна војната во Иран, се помоли во среда „секој куршум да си ја најде својата цел“.

„Секој месец е соодветно да се биде токму тука“, им рече тој на собраните цивилни службеници и униформираниот воен персонал. „Уште посоодветно овој месец, во овој момент, со оглед на тоа што прават десетици илјади Американци во моментов“.

Тој прочита молитва за која рече дека првпат ја кажал воен капелан на војниците кои го заробија тогашниот претседател Николас Мадуро од Венецуела.

„Нека секој куршум си ја најде својата цел против непријателите на праведноста и нашата голема нација“, се молеше Хегсет за време на службата што се емитуваше во живо. „Дајте им мудрост во секоја одлука, издржливост за претстојното искушение, нескршливо единство и огромно насилство во дејствувањето против оние кои не заслужуваат милост“.

Хегсет често се повикува на својата евангелска вера како водач на вооружените сили, прикажувајќи христијанска нација која се обидува да ги победи своите непријатели со воена моќ.

„Ги гонев непријателите мои и ги стигнав, и не се свртев додека не ги уништив“, читаше тој од Псалмите во среда.

За време на растечката војна во Иран и глобалните конфликти, христијанската реторика на Хегсет повторно е критикувана, вклучително и неговата поранешна одбрана на крстоносните војни, бруталните средновековни војни во кои христијаните се спротивставија на муслиманите.

Изјавите за верата се вообичаени во американскиот јавен живот, низ политичките партии и религиозните традиции. Помошниците на Пентагон и бранителите на Хегсет црпат примери од историјата, како што е поддршката на претседателот Френклин Рузвелт за давање библии на војниците. Хегсет редовно го цитира Џорџ Вашингтон, кој инсистираше на воспоставување на воениот капелански корпус.

Хегсет честопати оди подалеку од стандардните повици до Бога да ја благослови земјата или нејзините војници. Минатата недела, тој ги замоли Американците да се молат за припадниците на војската „во името на Исус Христос“. Во среда, тој повторно се молеше во името на Исус.

Хегсет припаѓа на Заедницата на реформираните евангелистички цркви, конзервативна мрежа ко-основана од самопрогласениот христијански националист Даг Вилсон. Пасторите на мрежата се појавиле на службите на Хегсет во Пентагон најмалку три пати, вклучувајќи го и Вилсон, кој проповедал таму во февруари.

Тужба беше поднесена во понеделник поради службите на Американците обединети за одвојување на црквата и државата. Групата за застапување поднесе слична тужба против Министерството за труд, каде што секретарката Лори Чавез-ДеРемер е домаќин на месечни молитвени собири инспирирани од Хегсет.

Тужбата има за цел да спроведе барање за јавни записи од декември, барајќи од Пентагон внатрешни комуникации за богослужбите, нивната цена, гостите и сите поплаки добиени од вработените. (АП)