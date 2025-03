Хаос во Северното Море: Се судрија товарен брод и танкер

Товарен брод и танкер се судрија во Северното Море кај брегот на Јоркшир, јави Би-би-си.

На местото на настанот се упатиле чамци за спасување и противпожарни екипи, а во тек е спасувачка операција на крајбрежната стража.

#BREAKING: Large rescue response underway after U.S. oil tanker and cargo vessel collide in the North Sea off the coast of #Yorkshire, England pic.twitter.com/ptNM7PHyPK

