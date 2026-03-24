Хаос околу преговорите со Иран: Секој со секого на линија, не се знае кој е главен медијатор!

Разговорите преку задни канали меѓу специјалниот претставник на Доналд Трамп, Стив Виткоф и иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, не беа тајна во смисла дека египетското министерство за надворешни работи објави на Твитер дека разговорите се во тек во неделата, 24 часа пред крајниот рок на Доналд Трамп за разнесување на енергетската инфраструктура на Иран.

Но, хаосот околу процесот е таков што дискусиите – за кои се смета дека се далеку помалку од преговори – можеби траеле подолго од недела, со повеќе од еден медијатор, како што често се случува, кои се борат за титулата главен миротворец.

На пример, шефот на пакистанската армија, Асим Мунир, разговараше со Трамп во неделата, додека пакистанскиот премиер Мухамед Шехбаз Шариф во понеделникот разговараше со иранскиот претседател, Масуд Пезешкијан. Можно е Пакистан да стане место за понатамошни разговори, во кои овој пат ќе биде вклучен и Џ.Д. Венс, потпретседател, приватен скептик во врска со војната.

Трамп инсистира дека Иранците побарале разговори, а нивните мисли биле концентрирани на заканата на Трамп за уништување на електрана вредна 10 милијарди долари. Техеран првично негираше дека се случиле какви било разговори, директно или индиректно, велејќи: „Нема никакви преговори меѓу Техеран и Вашингтон. Изјавите на претседателот на Соединетите Американски Држави се во рамките на обидот да се намалат цените на енергијата и да се купи време за спроведување на неговите воени планови“.

Египетското Министерство за надворешни работи соопшти дека министерот за надворешни работи, Бадр Абделати, ги водел разговорите во кои учествувале министерствата за надворешни работи на Пакистан, Катар, Турција, Иран и специјалниот претставник на САД. Разговорите биле наменети за да се спречи моменталната регионална ескалација да излезе од контрола, соопшти министерството. Во исто време, министерот за надворешни работи на Оман изјави дека води разговори за тоа како да се отвори Ормутскиот теснец. Стармер, појавувајќи се пред парламентарниот одбор за избори во Вестминстер, стана првиот европски лидер кој изјави дека е свесен за разговорите.

Првиот знак дека операцијата „Епски бес“ можеби се распрснува се појави кога Трамп, непосредно пред отворањето на катастрофалните финансиски пазари, објави на социјалните мрежи дека се воздржува од напад врз енергетската инфраструктура на Иран поради „многу добрите и продуктивни разговори“ што се воделе со „земјата Иран“. Во текот на неделата, тие разговори би можеле да доведат до „целосно решение“ за војната, напиша тој.

Тоа беше бомба, иако со бавен детонатор, бидејќи на почетокот изгледаше како Трамп да е или фантазер или едноставно создава покритие за да се повлече, како што направи во безброј претходни конфронтации околу царините или Гренланд.

Министерството за надворешни работи на Иран првично инсистираше дека не се одржале никакви разговори и дека Трамп едноставно се повлекол поради обемот на економската и енергетската криза што самиот ја создал. Министерството за надворешни работи, исто така, го обвини Трамп дека се обидува да ги намали цените на енергијата – клучна метрика за успехот на Иран во војната – или дека се обидува да купи време за да ги подготви копнените сили што му се потребни за да ги освои стратешките острови во сè уште блокираниот Ормутски теснец.

Трамп, според неговите стандарди, одговори учтиво кога беше прашан зошто Иран негира дека се случиле овие разговори, велејќи дека е можно внатрешниот комуникациски систем на земјата да откажува. Трамп одби да го идентификува името на „почитуваниот лидер“ со кого рече дека разговарал, но рече дека тоа не е врховниот лидер Моџтаба Хамнеи. Тој додаде дека мистериозниот лидер бил разумен и досега го исполнил она што го побарал.

Остана можноста еден од намалената лидерска група на Иран да работел како опасен фриленсер, и, доколку е така, ќе се случи огромна политичка реакција. Се зголемија шпекулациите дека министерот за надворешни работи и главниот нуклеарен преговарач Арагчи биле тргнати настрана во борбата за власт што сè уште не е јавно откриена.

Линиите на политичка власт на Иран се во состојба на хаос поради штетата предизвикана од израелската кампања за атентати. Меѓу преживеаните, Пезешкијан има свои силни страни како обединувачка фигура, но е надвор од нуклеарните разговори и не е целосно доверлив за војската. Али Лариџани, поранешниот секретар на Врховниот совет за национална безбедност и политички лепило на Иран во изминатите 12 месеци штотуку беше погребан. Новиот врховен лидер веројатно е во кома и дефинитивно невидлив. Тоа во голема мера го стави во прв план во однос на политиката Мохамед Багер Галибаф, претседателот на парламентот и цврст поддржувач на Корпусот на Исламската револуционерна гарда.

Но, Галибаф делумно негираше, велејќи дека не се одржале никакви преговори со САД, формула што остави отворени други опции освен директни преговори со САД. Тој напиша:

„Нашиот народ бара целосно и понижувачко казнување на агресорите. Сите официјални лица цврсто стојат зад својот лидер и народ сè додека не се постигне оваа цел. Не се одржале никакви преговори со Америка. Лажните вести имаат за цел да манипулираат со финансиските и нафтените пазари и да се избега од мочуриштето во кое се заробени Америка и Израел.“

Сепак, постепено, портпаролот на иранското министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, се отвори. Портпаролот рече: „Во текот на изминатите неколку дена, пораки пристигнаа преку некои пријателски земји што укажуваат на барањето на Америка за преговори за завршување на војната, на кои беше одговорено соодветно и во согласност со принципиелните ставови на земјата. Ставот на Иран во врска со Ормутскиот теснец и условите за завршување на наметнатата војна не се променети.“ (Гардијан)

.