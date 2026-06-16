Гувернерот на Калифорнија се најде на списокот на непријателите на Трамп. И тоа на врвот

Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, вчера изјави дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп води истрага против него и неговата сопруга, обвинувајќи го претседателот за политичка одмазда.

„Доналд Трамп не ме таргетираше само поради моите остри објави на социјалните мрежи“, рече Њусом во соопштение објавено на мрежата Икс. Тој додаде дека Трамп го таргетирал затоа што размислувал да се кандидира за претседател.

Канцеларијата на гувернерот на Калифорнија соопшти дека федералните агенти контактирале со повеќе од десетина луѓе и организации поврзани со Њусом и неговата сопруга, Џенифер Сибел Њусом, вклучувајќи ги и поранешните вработени.

Судските покани и интервјуата опфаќале настани што датираат од пред неколку години, а веројатно и финансиски записи. Њусом и неговата сопруга сè уште не добиле судски покани, објави „Политико“.

Портпарол на Министерството за правда на САД одби да коментира за случајот. Сепак, лице запознаено со истрагата рече дека владата истражува луѓе во кругот на Њусом околу една година. Според лицето, истрагите што ги води Источниот округ на Калифорнија, кои беа покренати врз основа на извештаи на информатори, се фокусирани на даноците на Џенифер Сибел Њусом, како и на поранешниот шеф на кабинетот на гувернерот и потенцијално некои сегашни соработници.

Според администрацијата на гувернерот, Службата за внатрешни приходи му се придружила на ФБИ во спроведувањето на истрагата, што дополнително укажува дека финансиите на Сибел Њусом се главен фокус на федералната истрага.

Покрај тоа што раководи со компанија за филмска продукција, Џенифер Сибел Њусом го води и Проектот „Калифорнија партнери“, организација која промовира родова еднаквост. Организацијата добила финансирање преку процес познат како „налог“, во кој јавните службеници ги охрабруваат приватните компании и поединците да насочуваат пари кон филантропски или непрофитни проекти.

Заклучно со 2020 година, Проектот „Калифорнија партнери“ добил околу 5,1 милион долари во такви донации, според задолжителните извештаи за финансирање на кампањата. Меѓу донаторите биле Фондацијата на семејството Лиза Стоун Прицкер, племиња на Индијанците и банката Силиконска долина. Дел од донациите биле канализирани преку Фондацијата на заедницата „Централна долина“, добротворна фондација со седиште во земјоделскиот регион на Централната долина во Калифорнија.

Њусом остро го критикуваше фактот дека истрагата се чини дека е фокусирана на неговата сопруга, велејќи му на Трамп во неговото обраќање: „Оставете ја мојата сопруга и семејство настрана во вашата лична вендета“.

Федералната влада неодамна допре до внатрешниот круг на Њусом преку истрага за корупција, што резултираше со тоа што неговиот поранешен шеф на кабинет се изјасни за виновен за злоупотреба на средства од кампањата и давање лажни изјави за пренесување доверливи информации на поранешен деловен соработник во врска со напорите на администрацијата да постигне спогодба со Activision.

Њусом не е поврзан со таа истрага и, според неговата канцеларија, соработувал со федералните истражители за време на истрагата за спогодбата со Activision.

Неговата канцеларија ја обвини Белата куќа во понеделникот дека врши притисок врз истражителите да го променат својот пристап откако истрагата за Activision не успеа да произведе нови обвиненија, проширувајќи ја на многу поширока истрага за која, како што рече, била забрзана минатата недела.

Во својот говор, Њусом ја опиша истрагата како продолжение на кампањата на претседателот за гонење на политичките противници.

Двајцата се политички во конфликт со години, а нивниот однос се претвори во отворено непријателство минатата година откако Трамп ја распореди Калифорниската Национална гарда за да го надгледува спроведувањето на имиграциските закони во Лос Анџелес. Трамп постојано ја поддржуваше идејата за апсење на Њусом.

Демократскиот гувернер, кој се смета за веројатен иден претседателски кандидат, предупредува дека Трамп претставува директна закана за демократијата – тема што тој силно ја промовираше за време на неговата успешна кампања за прекројување на изборните единици минатата година.

„Господине претседателе, удрите на мене. Не одам никаде. И целата земја гледа“, рече Њусом.

Во една конфронтација, Трамп го нарече Њусом расист, одговарајќи на коментар што го даде на промоцијата на книгата за неговите борби со дислексија.

„Со еден удар, тој се елиминираше од разгледување за претседателски кандидат на Лудите демократи“, напиша Трамп тогаш за гувернерот, кој одговори: „Знам дека тоа е тешко да се разбере за безумен идиот кој бомбардира деца и ги штити педофилите“.

Потоа Трамп додаде: „Во својот говор, тој рече дека е глупав, дека имал лоши резултати од тестовите, не можел да чита, дека имал дислексија и ментално нарушување – когнитивен хаос! Покрај тоа, црнците се бесни затоа што тој е јасно расист“.

Кој е Гевин Њусом?

Американскиот политичар и бизнисмен е гувернер на Калифорнија од 2019 година. Њусом беше избран за градоначалник на Сан Франциско во 2004 година на 37-годишна возраст, станувајќи најмладиот градоначалник на градот по повеќе од еден век.

Тој привлече национално внимание поради неговата контроверзна одлука да издава брачни дозволи на истополови парови, со што Сан Франциско стана првиот град што ги призна истополовите бракови, иако одлуката подоцна беше поништена на суд.

Пред да стане гувернер, тој беше заменик-гувернер на Калифорнија, а беше реизбран во 2022 година откако преживеа обид за импичмент во 2021 година.

Неговиот мандат беше обележан со значајни настани, вклучувајќи го и неговиот одговор на пандемијата на Ковид-19, за време на кој спроведе строги здравствени мерки што предизвикаа поделен јавен одговор.

Во текот на својата политичка кариера, Њусом се залагаше за прогресивни политики, како што се универзалната здравствена заштита и мерките за заштита на потрошувачите. Тој, исто така, потпиша законски акти што се однесуваат на социјалните прашања, вклучително и формално извинување до црните жители на Калифорнија за историјата на ропството и дискриминацијата.

Неговите одлуки и политички потези продолжуваат да го обликуваат политичкиот пејзаж на Калифорнија и да влијаат на разновидните заедници низ целата држава.

Роден е 1967 година во Сан Франциско. Како дете се борел со дислексија. Тој студирал на Универзитетот Санта Клара, каде што дипломирал политички науки во 1989 година.

Пораснал во семејство со значајни врски со семејството на Џин Пол Гети, познат по неговиот бизнис со милијардери и нафта, што влијаело врз неговите деловни и политички активности.

По дипломирањето, Њусом отворил продавница за вино. Њусом, исто така, инвестирал во скијачки центар во Скво Вели и поседува лозје од 130 хектари во областа Напа.

Семејството Гети помогнало во финансирањето на многу од неговите деловни потфати, а подоцна придонеле и за неговата политичка кампања за градоначалник.

Тој беше во брак со адвокатката и телевизиска коментаторка Кимберли Гилфојл од 2001 до 2006 година. Таа денес е амбасадорка на САД во Грција. Во 2008 година, се ожени со актерката и режисерка Џенифер Сибел Њусом, со која има четири деца.