Гувернерот ДеСантис го потпиша преименувањето на аеродромот Палм Бич во „Доналд Џ. Трамп“

31/03/2026 09:47

Гувернерот на Флорида, Рон ДеСантис, потпиша закон со кој Меѓународниот аеродром Палм Бич ќе се преименува во „Меѓународен аеродром претседател Доналд Џ. Трамп“, откако Претставничкиот дом и Сенатот го усвоија законот минатиот месец.

Законот ќе стапи на сила на 1 јули, по одобрувањето од Федералната администрација за воздухопловство, а официјалните владини записи и мапи ќе бидат ажурирани за да го одразат новото име, објави Си-Ен-Ен.

Аеродромот ќе добие и нов код: „ДЏТ“ (DJT).

Законот го предложи пратеничката Мег Вајнбергер, која претходно оваа година помогна во откривањето на „Булеварот на претседателот Доналд Џ. Трамп“, дел од патот што го поврзува аеродромот со приватниот клуб на Трамп, Мар-а-Лаго.

Иако демократите изразија загриженост дека семејството Трамп би можело да профитира од промената на името, портпарол на Организацијата Трамп нагласи дека претседателот и неговото семејство нема да добиваат авторски права, лиценцирани такси или каква било финансиска компензација.

Организацијата е подготвена да го обезбеди правото да го користи името без компензација.

„Да биде јасно, претседателот и неговото семејство нема да добиваат никакви авторски хонорари, лиценцирани такси или каква било финансиска компензација од предложеното преименување на аеродромот“, изјави Кимберли Бенза, извршен директор на „Организацијата Трамп“. 

