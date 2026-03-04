Гроси: МААЕ нема докази дека Иран развива нуклеарна бомба

Виена – Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси,синоќа изјави дека нема докази дека Иран развива нуклеарна бомба, но нагласи дека одбивањето на Иран да им дозволи на инспекторите целосен пристап до неговите објекти е причина за сериозна загриженост.

Гроси изјави на социјалните мрежи дека била јасен и доследен во своите извештаи.

„Бев многу јасен и доследен во моите извештаи за нуклеарната програма на Иран: иако нема докази дека Иран гради нуклеарна бомба, неговите големи залихи на збогатен ураниум се речиси способни за оружје, а одбивањето да им се даде целосен пристап на моите инспектори е причина за сериозна загриженост“, напиша тој.

Тој додаде дека во претходните извештаи навел дека сè додека Иран не помогне во решавањето на отворените прашања поврзани со мерките за надзор, Агенцијата што ја предводи нема да може да даде гаранции дека нуклеарната програма на Иран е исклучиво мирна.