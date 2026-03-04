Гроси: МААЕ нема докази дека Иран развива нуклеарна бомба

04/03/2026 08:10

Виена – Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси,синоќа изјави дека нема докази дека Иран развива нуклеарна бомба, но нагласи дека одбивањето на Иран да им дозволи на инспекторите целосен пристап до неговите објекти е причина за сериозна загриженост.

Гроси изјави на социјалните мрежи дека била јасен и доследен во своите извештаи.

„Бев многу јасен и доследен во моите извештаи за нуклеарната програма на Иран: иако нема докази дека Иран гради нуклеарна бомба, неговите големи залихи на збогатен ураниум се речиси способни за оружје, а одбивањето да им се даде целосен пристап на моите инспектори е причина за сериозна загриженост“, напиша тој.

Тој додаде дека во претходните извештаи навел дека сè додека Иран не помогне во решавањето на отворените прашања поврзани со мерките за надзор, Агенцијата што ја предводи нема да може да даде гаранции дека нуклеарната програма на Иран е исклучиво мирна.

Поврзани содржини

Силна експлозија го потресе Техеран, Израел вели: „Новиот ајатолах ќе биде цел на елиминација!“
Франција ги испрати „Рафалите“ во своите воени бази во Емиратите
Иран претрпе најголеми загуби: Колку луѓе загинаа во земјите на Блискиот Исток од почетокот на војната
Трамп: Некој од внатрешноста на Иран е подобар наследник на Хамнеи од Пахлави
Иранска ракета погоди голема американска база во Катар
Трамп остро го нападна познатиот новинар Такер Карлсон, кој му е сојузник
Зошто атентатот врз врховниот лидер на Иран е удар за Путин таму каде што најмногу го боли
Трамп: Ќе обезбедиме  слободен проток на енергија во светот 

Најчитани