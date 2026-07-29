Грција масовно ги одбива шенгенските визи за Русите

Во јули, руските граѓани се соочија со масовни одбивања на шенгенски визи во Грција, една од ретките европски земји што продолжува да им ги издава на Русите.

Според Здружението на туристички оператори на Русија, повикувајќи се на учесници на туристичкиот пазар, стапката на одбивање за неколку големи играчи на грчкиот пазар достигна до 50%. Еден извор тврди дека меѓу независните туристи, до 70% од апликантите добиваат негативни одлуки.

Една туристичка агенција објави дека бројот на одбивања на визи нагло се зголемил во последните недели. За еден ден, туристичкиот оператор добил четири одбивања, вклучувајќи едно за апликант со целосен пакет документи, вклучувајќи доказ за сопственост на имот во Москва и банкарски изводи.

Одбивањата на туристи со целосно платени тури и потврден сместувачки капацитет од компании домаќини во Грција беа особено неочекувани. Времето за обработка на визи исто така се зголеми. Додека обработката на визи претходно траеше две до три недели, процесот сега може да трае до шест недели.

Според Европската комисија, Грција издала приближно 59.000 шенген визи за руски граѓани во 2025 година, од кои 41,6% биле со повеќекратен влез. Стапката на одбивање била 11,2%, во споредба со просекот во Шенген зоната од 6,4%.