Црногорскиот ќе биде официјален јазик во ЕУ, на латиница, а не на кирилица

ЕУ вработува службеници што зборуваат црногорски додека земјата брза кон членство – започнувајќи ја практичната работа потребна за да стане 25-ти официјален јазик на блокот, пишува „Политико“.

Правната служба на Советот на ЕУ бара асистенти кои ќе помогнат во изготвувањето на договорот за пристапување на земјата – правилата според кои се приклучува кон блокот – и ќе преведуваат законодавство. „Се отвораат првите можности за граѓаните на Црна Гора да ги изградат своите кариери во институциите на Европската унија“, изјави министерката за европски прашања на земјата, Маида Горчевиќ.

Црна Гора затвори над половина од поглавјата потребни за исполнување на условите за членство во ЕУ и има за цел да стане 28. членка на блокот до 2028 година. Откако ќе се приклучи, црногорскиот треба да биде вклучен како еден од официјалните јазици на блокот.

Црна Гора ќе ја користи својата латиница, а не кирилица, за документите на ЕУ, според дипломат вклучен во преговорите за пристапување. И двете азбуки се изучуваат во црногорските училишта, иако латинското писмо е пошироко користено.

Црногорскиот јазик е целосно разбирлив за говорниците на хрватски, српски и босански јазик, со неколку мали разлики во вокабуларот и изговорот. Тој е многу разбирлив и за македонските граѓани. Сличностите меѓу јужнословенските јазици „се повеќе од 95 проценти“, изјави Игор Лакиќ, професор по лингвистика на Универзитетот на Црна Гора.

ЕУ вработува армија преведувачи за да се осигури дека нејзиното законодавство е разбрано на 24-те официјални јазици на нејзините земји-членки, со цена од околу 1 милијарда евра секоја година. Ако црногорскиот јазик стане број 25, блокот ќе треба да регрутира уште еден кадар преведувачи и толкувачи – и покрај сличностите на јазикот со хрватскиот.

Дали црногорскиот јазик има потреба од своја кабина? Веројатно да.

Подгорица го вгради црногорскиот јазик во својот устав и успешно се стреми да го признае меѓународно, додека соседна Србија го напаѓа како политички изум.