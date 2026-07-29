Крузер се насука во Дунав, бугарската полиција евакуираше 186 патници

29/07/2026 07:40

Бугарската гранична полиција вчера евакуираше 186 патници од крузерот „Викинг Улур“, кој се насука кај романското место Салциа поради нискиот водостој на Дунав.

Бродот, што пловеше под знаме на Швајцарија требало да пристигне во бугарскиот град Видин за да ги надополни резервите за храна и вода.

По евакуацијата на патниците на брод останале 52 членови на екипажот.

Бродот во понеделникот исплови од романскиот град Дробета-Турну Северин кон Видин, но поради нискиот водостој на Дунав се насука.

Нивото на реката е исклучително ниско, а протокот на Дунав е околу 1.600 кубни метри во секунда, поради што бродот не можеше да го продолжи своето патување.

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