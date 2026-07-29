Хрватска и Словенија ги очекуваат температури до 42° степени

Хридометеоролошкиот завод на Хрватска за денеска очекува температури до 35°Ц, а тие ќе се искачат на 37°Ц веќе утре. Во соопштението за медиумите се вели дека во наредните денови, под влијание на гранката на антициклонот над поголемиот дел од југозападна и централна Европа, ќе остане многу топол и сув воздух. Затоа, ќе биде топло и многу топло, а ќе има голема и многу голема опасност од топлотен бран што може да влијае на здравјето.

„Освен највисоките дневни температурни вредности, кои се очекува да бидат претежно помеѓу 35 и 40°Ц од сабота, 1 август, ќе биде присутно дополнително чувство на непријатност и зголемен топлотен стрес поради недоволно ноќно ладење, па затоа најниските утрински температурни вредности ќе бидат високи, особено на море каде што се предвидува околу или повеќе од 25°Ц. Овие временски и температурни услови, можеби дури и со малку повисоки температурни вредности, ќе останат во поголемиот дел од првата недела од август“, наведуваат метеоролозите. Слични температури се очекуваат и во Словенија.

Предупредувањата поради нов топлотен бран започнуваат уште денес во делови од земјата, додека утре ќе се прошират на цела Хрватска.

Како што се приближува викендот, ситуацијата дополнително се влошува и дури и бројот на портокалови предупредувања се намалува, а црвените стануваат доминантни. Во сабота, регионите Осиек, Карловац, Госпиќ и Книн се под портокалова тревога, додека остатокот од земјата е во црвена боја. Во недела, пак, само регионите Осиек и Госпиќ се под портокалова тревога, додека остатокот од Хрватска е во црвена боја, што укажува на многу висок ризик од топлотен бран.