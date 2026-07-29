Земјотрес во Албанија почувствуван во околината на Струга

29/07/2026 09:11

Земјотрес со епицентар во соседна Албанија утрово е почувствуван во Струга и околината со интензитет од три степени според Европската макросеизмичка скала.

Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопшти дека епицентарот на земјотресот е на околу 144 километри југозападно од Скопје со Рихтерова локална магнитуда 4. 

Според Евро-медитеранскиот сеизмолошки центар, земјотресот се случил утрово во 7.52 часот, на 15 километри од Елбасан, а бил со јачина од 3,8 степени според Рихтеровата скала.

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