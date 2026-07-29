Гори меѓу Фетије и Анталија – затворен автопатот (Видео)

Шумски пожар што избувна во турската покраина Мугла предизвика евакуација на населението и ги принуди властите да го затворат автопатот помеѓу Фетије и Анталија поради густ чад што се ширеше низ областа.

Пожарот избувнал наутро на земјоделско земјиште во округот Сејдикемер, а силните ветрови набрзо го прошириле на блиската шумска област.

Во гаснењето учествуваат речиси 400 пожарникари и членови на службите за итни случаи, со поддршка на пет противпожарни авиони, 12 хеликоптери и бројна копнена механизација, објави Канцеларијата на гувернерот на покраината Мугла.

Turkey: A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla has spread to the Seydikemer–Fethiye highway. Strong winds are making it really difficult for the firefighters. pic.twitter.com/qmxa8vv8KG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2026

Како превентивна мерка, 65 жители од 43 куќи во близина на пожарот беа евакуирани. Поради ризикот од ширење на пожарот, евакуирани се и одделенијата за интензивна нега и палијативна нега на Државната болница Сејдикемер, која се наоѓа на околу 2,5 километри од зоната на пожарот.

Автопатот Анталија-Сејдикемер исто така беше затворен поради пожарот и густиот чад, а надлежните служби ги повикаа граѓаните да бидат внимателни и да ја избегнуваат областа додека трае интервенцијата.

Пожарникарите сè уште интензивно се борат со пожарот, а високите температури и силните ветрови ја влошуваат ситуацијата, објавува Бианет.