Грција бара начин да го почитува новиот режим за влез, a да не ја блокира границата

„Регулативата ЕЕС им дава различни алатки и можности на земјите-членки за справување со евентуални притисоци на граничните премини, а Грција ќе ја оценува состојбата и ќе ги презема соодветните мерки и за да го опслужува зголемениот број патници и да е во согласност со регулативата“, објасни портпаролот на грчката Влада Павлос Маринакис на денешниот редовен брифинг со новинарите.

Маринакис призна дека имплементацијата на системот создала предизвици не само во Грција, туку и во другите земји-членки на ЕУ. Главните проблеми произлегуваат од несоодветната објектна инфраструктура и недоволниот број вработени кои треба да ги опслужат патниците според новите, побавни процедури за регистрација.

Пред само две седмици, Унијата на полицајци од Килкис алармираше дека состојбата на граничните премини е „неприфатлива и срамна“ поради хаосот што го создава ЕЕ системот.