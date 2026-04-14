Грбав кит насукан во Балтичкото Море не може да се спаси. Милионер: А можеме да одиме на Месечината?

Машки грбав кит, кој неколку пати се насука на германскиот брег на Балтичкото Море во изминатиот месец, ќе биде оставен да умре откако специјалистите заклучија дека нема начин да го спасат. Десетметарскиот кит, првпат виден пред околу еден месец, повторно е насукан во плитки води и, според спасувачот, е во агонија, пишува “Гардијан“.

Случајот ја воодушеви цела Германија, им донесе солзи на очите на политичарите и привлече шамани од далечни места. Специјалистите, најпрво ангажирани да помогнат во спасувањето на китот, а потоа и да го олеснат неговото умирање, се соочија со закани со смрт. Обвинувањата против политичарите и екологистите за влошување на страдањето на китот, па дури и за суровост кон животните, беа искористени како аргумент за да се донесе екстремната десница на власт. „Сите бевме сосема надвор од себе“, призна локалниот градоначалник.

Еден од водечките научници за грбави китови дури и престана да дозволува нејзиното име да се споменува во медиумите затоа што, како што рече таа, „стана опасно да се зборува за грбави китови во Германија“. Китот сега лежи во заливот Кирхзе на островот Пел, а локалните пожарникари постојано го прскаат со морска вода за да му ги олеснат последните денови.

Рибарска мрежа се заглави во вилицата на китот

Во насловната сторија насловена како „Кит умира, светот гледа – а омразата изникнува од никаде“, неделникот Шпигел го спореди целиот настан со „неуспешна театарска претстава“ во која глумат „навредени активисти за права на животните, лута полиција, беспомошни власти и кит кој не ги следи сценските упатства“.

Спасувачките напори беа прогласени за завршени на емотивна прес-конференција одржана пред речиси две недели од министерот за животна средина на Мекленбург-Западна Померанија, Тил Бакхаус, спасувачите и научниците. Потоа специјалистите објавија дека китот е надвор од спасување и апелираа до јавноста да го остави животното на мира да умре.

Клучната причина за неговото брзо опаѓање е рибарската мрежа што се заплеткала во вилицата, ослабувајќи го и нарушувајќи ја неговата ориентација. Грбавите китови вообичаено не живеат во Балтичкото Море, кое нема доволно соленост или длабочина за нив.

„Обидите за антропоморфизација на китот се дел од проблемот“

Се претпоставува дека бил привлечен од јата харинга. На грбот му биле откриени рани, како и дополнителна инфекција на кожата. „Пациентот е во многу сериозна состојба“, рече Бакхаус. Иако некои локални жители го нарекле Тими, специјалистите одбиваат да го користат тој прекар, истакнувајќи дека обидите за антропоморфизација на китот се дел од проблемот и дека на природата треба да ѝ се дозволи да си го направи своето.

Но, одлуката за прекин на спасувањето не ги спречи апелите. Бакхаус, не криејќи ги своите емоции, ја нарече операцијата една од најтешките во неговата 27-годишна кариера и откри дека биле разгледани и предлози од јавноста, како што се кревање на животното со хеликоптер или неговата сопствена идеја за изнајмување џиновски катамаран од Данска, но биле оценети како неизводливи.

Граѓаните, од добронамерници до еколошки активисти, излегоа на вода за да се приближат до животното, а китот стана тема на Инстаграм приказни и преноси во живо во германските медиуми. Во текот на викендот, полицијата извлече жена од водата во Баварија која се доближила на три метри од китот.

„Ако е можно да се лета до Месечината, мора да е можно да се спаси кит“

Предлозите вклучуваа кранови, авиони, гумени понтони и пуштање снимки од песни на китови. Австриски пронаоѓач предложил изградба на базен околу китот, а самопрогласен „амбасадор на китови“ компонирал песна за ритуално лекување.

И еден германски милионер се јавил, подготвен да издвои какви било пари што се потребни. „Ако е можно да се лета до Месечината, мора да е можно да се спаси и китот“, рече тој. Најновите предлози вклучуваат еутаназија со смртоносна инјекција, но ова би морало да се инјектира директно во срцето, што се смета за исклучително тешко, ако не и невозможно.

Властите ќе го следат китот до крај

Друг предлог беше да се постават експлозивни направи на главата на китот, метод што Меѓународната комисија за лов на китови го смета за опција во итни ситуации, но германските власти го отфрлија поради ризикот од неуспех и ризикот за локалната инфраструктура.

Бакхаус рече дека властите ќе го следат китот „до крај“. Тој рече дека се надева на „чудо од воскресение“ за животното, кое повремено исфрла вода и испушта звуци што се толкуваат како тажни крици, „но воскресение не е на повидок“.