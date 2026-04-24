Градоначалничката на Кисела Вода по трагедијата: Безбедноста на граѓаните и работниците не смее да биде предмет на политика

24/04/2026 14:37

Градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменкоска – Трајкоска изрази длабоко жалење за трагичниот настан што се случи на територија на Општина Кисела Вода, при што едно лице го загуби животот, а три лица се повредени.

Градоначалничката упати сочувство до семејството на починатиот и посака побрзо закрепнување на повредените.

– Во врска со трагичниот настан што се случи на територија на Општина Кисела Вода, изразуваме длабоко жалење за загубата на човечки живот и сочувство до семејството на починатиот. Безбедноста на граѓаните и работниците е апсолутен приоритет и не смее да биде предмет на политички поени.

Во овој момент, надлежните институции постапуваат и се во тек проверки за утврдување на сите околности поврзани со настанот.

Општината целосно соработува со институциите и ќе постапи согласно сите наоди и препораки.

Ја разбираме загриженоста на јавноста, но апелираме на одговорност и воздржаност од изнесување непроверени информации и политизација на случајот. Ваквите ситуации бараат сериозен и институционален пристап, а не дневно политички реакции.

Општината е отворена за дискусија во рамки на институциите, но одлуките мора да се темелат на факти и стручни анализи, а не на претпоставки.

Ќе продолжиме транспарентно да ја информираме јавноста за сите релевантни информации веднаш штом тие бидат официјално потврдени.

Нашиот приоритет останува јасен – заштита на граѓаните, почитување на законите и одговорно постапување во интерес на јавноста.’’ – истакна градоначалничката Бети Стаменкоска Трајкоска. 

Поврзани содржини

Подготовките за државната матура се при крај – Јаневска апелира на помалку препишување
Европска недела на имунизација – заштитуваме генерации, вакцините делуваат
Советниците од СДСМ бараат вонредна седница и мораториум на градби по трагедијата на градилиштето во Кисела Вода
„The Skopje Project“ – дело посветено на архитектонската приказна како цел свет се мобилизирал да го реизгради Скопје по земјотресот
Божиновска во Делфи: Билатерални средби за засилена енергетска соработка
Андоновски: Ако сакаме долгорочна сајбер безбедност, мора да инвестираме не само во технологии, туку и во кадар
Нож и вилушка на европската чинија – гастрономија, музика и култура во Паркот на Франкофонијата
Лабораторија за претклинички вежби отворена на Стоматолошкиот факултет при УКИМ

