Горка пилула за Џорџа Мелони по поразот на референдумот за судството

Италијанските гласачи ја отфрлија реформата на судството во земјата што ја промовираше премиерката Џорџа Мелони, исход за кој се очекува да го наруши нејзиниот углед и да ја направи победата на општите избори следната година попредизвикувачка.

На дводневниот референдум, речиси 54 отсто од гласачите рекоа „не“ на плановите за реорганизација на судството, во споредба со околу 46 проценти за кампот „за“. Разликата во гласовите е многу голема – два милиони (14,4 наспроти 12,4 милиони).

Резултатот беше поттикнат од помладите гласачи, при што 61 отсто од лицата на возраст од 18 до 34 години ги игнорираа предлозите, според податоците од анкетарот „Опинио“ за државниот радиодифузен сервис РАИ. Неколку дена пред референдумот, Мелони се сврте кон контроверзен поткаст што го водеше рапер во обид да ги убеди младите гласачи.

Во понеделник попладне, кога резултатите беа објавени, Мелони рече: „Италијанците одлучија и ние ја почитуваме оваа одлука. Ќе продолжиме напред, како што секогаш сме правеле, со одговорност, решителност и почит кон италијанскиот народ и Италија“.

Излезноста достигна рекордни 58,5 отсто, според податоците од италијанското Министерство за внатрешни работи, што е спротивно на прогнозите појавувањето на гласачките места ќе биде ниско.

Роберто Д’Алимонте, професор по политички науки на Универзитетот Луис во Рим, рече: „Сите сме изненадени од нивото на излезност. Многу сум импресиониран“.

Иако природата на предложените измени, кои би барале измени во постфашистичкиот устав на Италија, беа технички и сложени, кампањата за референдумот беше претежно исполнета со провокативна реторика од Мелони и нејзините министри кон судството.

Крајнодесничарската влада на Мелони се покажа како невообичаено стабилна за Италија и откако дојде на власт во октомври 2022 година, премиерката негува добри работни односи со многу европски лидери и Доналд Трамп. Нејзината партија „Браќа на Италија“, која има неофашистички корени, води во анкетите со околу 30%, додека Мелони е високо рангирана во личните анкети на јавното мислење.

Но, оваа аура на непобедливост сега е оштетена, велат аналитичарите. „Нејзиниот углед ќе страда“, рече Д’Алимонте. „Таа ќе биде послаба премиерка“.

Поразот на референдумот ќе ѝ го отежни на владејачката коалиција на Мелони да продолжи со плановите за донесување изборен закон што би можел да ѝ даде на алијансата убедлива победа на општите избори во 2027 година. Тоа може да ја поништи и другата водечка политика на Мелони, дозволувајќи им на електоратот директно да гласа за премиерот, потег што исто така би барал контроверзна уставна промена.

„Ова е нејзин омилен проект“, рече Д’Алимонте за предлогот за директни избори. „Тоа е седење во парламентот и чекање на исходот од овој референдум. Поразот значи дека таа ќе ја изгуби моќта да го протурка“.

Тој додаде: „Другата работа е што кога ќе почнете да губите во политиката, може да се соочите со промена на ветерот. Луѓето почнуваат да ве гледаат поинаку. Не сте непобедливи. Направивте грешка“.

Поразот доаѓа во особено чувствително време, со зголемување на трошоците за живот поради проширувањето на конфликтот на Блискиот Исток како резултат на војната меѓу САД и Израел во Иран. Мелони негува блиски односи со Трамп и е идеолошки во согласност со него, додека мнозинството Италијанци се против војната и имаат негативно мислење за него.

„Ова е неповолна средина за Мелони“, рече Д’Алимонте. „Имате сметки за гас и струја што се зголемуваат, а нејзината поврзаност со Трамп е нешто што дури и нејзините гласачи го сметаат за проблематично, благо речено“.

Се очекува исходот од референдумот да ја зголеми среќата на опозициските партии, кои во најголем дел ја поддржаа кампањата против, давајќи им платформа на која ќе се обединат и евентуално ќе изградат кредибилна сила против Мелони.

„Успеавме – да живее уставот“, рече Џузепе Конте, поранешниот премиер кој го предводи Движењето Пет Ѕвезди. (Гардијан)