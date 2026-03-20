Гори фабрика што произведува оружје за израелската армија

Објект поврзан со израелскиот производител на оружје Елбит Системс беше запален во Чешка во раните утрински часови, а одговорноста ја презеде екстремистичката група „Фракција Земјотрес“, објави денес чешката полиција.

Во нападот беа уништени неколку објекти во објект што заеднички го водат чешка компанија и Елбит Системс, компанија што снабдува копнено и воздушно оружје на израелската армија, соопшти чешката полиција на платформата Икс.

Група наречена „Фракција Земјотрес“ објави на Телеграм дека нападнала објект за кој тврди дека е „централен објект за европските операции на најголемиот производител на оружје во Израел“ и дека сега е „во пламен“.

„Ние сме во утробата на ѕверот, опкружени со смрдеата на злото“, истакна групата и додаде дека нема да чека на дејствување на соучесничките меѓународни влади и ќе преземе „потребни мерки за да ги лиши од средствата за убивање“.

Чешката полиција соопшти дека истрагата е во тек.