Google значително погрешно ги прикажал емисиите на јаглерод од дата центрите

Програмерите кои работат за Google значително погрешно го навеле количеството јаглерод што два предложени центри за податоци со вештачка интелигенција ќе придонесат за вкупните емисии на Велика Британија во документите за планирање што ги разгледа Гардијан.

Технолошката компанија сака да изгради два огромни центри за податоци – еден проект од 52 хектари (130 акри) во Турок и друг на аеродром во Норт Вилд, двата во Есекс. За да го сторат тоа, од програмерите се бара да достават документи за планирање со кои се пресметува колку јаглерод ќе испуштаат овие проекти како дел од вкупниот јаглероден отпечаток на Велика Британија.

Во двата случаи, се чини дека тие споредиле една година од емисиите на предложениот центар за податоци со целиот петгодишен буџет за јаглерод на Велика Британија, потценувајќи го значењето на нивните емисии за фактор пет, според експертите од непрофитната организација за технолошка правда Фоксглов.

Грејстоук, компанија која планира да изгради уште еден центар за податоци во северен Линколншир, еден од најголемите во Велика Британија, исто така се чини дека погрешно ги прикажала емисиите од својот проект на ист начин. Земени заедно, трите случувања ќе сочинуваат повеќе од 1% од буџетот за јаглерод на Велика Британија во 2033 година. Ова е еквивалентно на емисиите на град со средна големина како што е Бристол.

„Гугл има сериозни прашања на кои треба да одговори во врска со своите сомнителни бројки за загадување на центрите за податоци“, рече Тим Сквирел, раководител на стратегијата за Фоксглов, кој ги откри грешките.

„Со споредување на една година од емисиите на центрите за податоци со пет години од емисиите во Велика Британија, тие го прават влијанието врз животната средина да изгледа пет пати помало отколку што навистина е.“

Тој додаде: „Освен ако не можат да се објаснат, се чини дека сериозно го заведуваат советот и јавноста во врска со загадувањето на климата што ќе го предизвика нивниот објект.“

Овие очигледни лажни изјави се уште еден пример за натрупување погрешни пресметки околу развојот на вештачката интелигенција и нејзиниот еколошки отпечаток во Велика Британија. Минатиот месец, „Гардијан“ објави за голем јаз помеѓу владиниот план за декарбонизација на економијата и нејзиниот план за вештачко пресметување.Двата владини оддели зад овие планови се чини дека се разликуваат во нивните проценки за тоа колку ќе користат центрите за податоци за енергија во Велика Британија – со фактор 10.

Центарот за податоци „Турок“ на „Гугл“, кој треба да се изгради на земјиште од „сив појас“, тврди дека неговите емисии ќе изнесуваат 0,033% од буџетираниот јаглероден отпечаток на Велика Британија помеѓу 2028 и 2032 година. Всушност, неговите емисии во тој период ќе бидат 0,165% од вкупниот број.

Центарот за податоци во Норт Вилд, кој треба да се изгради на аеродром во близина на Епинг Форест, изјави дека ќе испушта 0,043% од вкупниот буџет за јаглерод на Велика Британија од 2033 до 2037 година, но всушност ќе испушта 0,215% од вкупниот износ.

Стивен Хедер, локален советник, рече дека на овој центар за податоци му е дадена само дозвола за планирање и дека одделот за планирање ќе истражи што предлага Google.

„Доколку има голема грешка, тие очигледно ќе ја забележат. Кога ќе стигне до фазата на поднесување, програмерите ќе мора да се вратат со соодветната бројка.“