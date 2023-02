„Google maps“ добиваат импресивно 3D искуство за пет градови

Функцијата „Immersive View“ која прв пат е претставена минатата година, сега ќе биде достапна за „Google maps“ во пет градови ширум светот.

„Immersive View“ комбинира милијарди „Street View“ снимки од воздух, овозможувајќи им на корисниците да го гледаат квартовите како да летаат над нив, а потоа можат да се спуштат до ниво на улицата за од поблиску да ги погледнат областите кои ги интересираат. Искуството во суштина потсетува на „Google Earth“, но со слободата на „Street View“ да истражува подетално.

„Immersive View“ прв пат е најавен во мај 2021-ва година и проширен во септември минатата година на 250 глобални знаменитости, вклучувајќи ја Токиската кула и Атинскиот Акропол. Сега оваа функција е достапна да ги покрие Лондон, Лос Анџелес, Њујорк, Сан Франциско и Токио, а функцијата „Indoor Live View“ се шири на 1.000 аеродроми, железнички станици и трговски центри, пренесува „Verge“.

