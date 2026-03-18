Гондола падна во швајцарски скијачки центар, едно лице загина
Едно лице почина денес откако гондола падна поради силни ветрови на снежна падина во скијачки центар во Швајцарија.
Портпаролот на полицијата им рече на новинарите дека едно лице починало, но дека точната причина за смртта сè уште не е потврдена.
Починатиот, чиј идентитет не е објавен, бил сам во гондолата, соопшти полицијата.
Хеликоптер е испратен на местото на настанот во скијачкиот центар Енгелберг во централна Швајцарија, соопшти службата за воздушно спасување Рега.
Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6
— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026
Истрагата за причината за несреќата е во тек, соопшти кантоналната полиција Нидвалден.
Падот на жичарницата се случил околу 11 часот наутро, а операцијата за спасување била отежната од ветрови со брзина до 84 километри на час, објавија швајцарските медиуми.