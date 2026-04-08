Гнев во Израел по примирјето договорено од Трамп

Израел во средата изјави дека ќе го поддржи и ќе се придржува до двонеделното примирје прогласено со Иран од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, но вети дека ќе продолжи со својата офанзива против Хезболах во Либан.

По објавата, опозициските лидери го нападнаа премиерот Бенјамин Нетанјаху, велејќи дека тој не успеал да ги обезбеди наведените стратешки цели на Израел како дел од прекинот на огнот. Опозицискиот лидер Јаир Лапид рече дека Нетанјаху е одговорен за најлошата „дипломатска катастрофа“ на Израел и дека ќе бидат потребни години за да се поправи стратешката штета.

Трамп се закани дека САД ќе ја нападнат клучната цивилна инфраструктура и дека „цела цивилизација ќе умре“ во Иран ако Исламската Република не го отвори Ормускиот теснец до вторник вечерта. Околу 90 минути пред крајниот рок, Трамп рече дека, по разговорите со пакистанските лидери, се согласил „да го суспендира бомбардирањето и нападот врз Иран“ за две недели ако Иран веднаш го отвори теснецот.

Десет минути пред истекот на рокот, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф изјави: „Исламската Република Иран и Соединетите Американски Држави, заедно со нивните сојузници, се согласија на моментален прекин на огнот насекаде, вклучувајќи го и Либан и на други места, СТАПУВА НА СИЛА ВЕДНАШ“.

Околу три часа подоцна, во соопштение објавено само на англиски јазик, канцеларијата на Нетанјаху изјави: „Израел ја поддржува одлуката на претседателот Трамп да ги суспендира нападите врз Иран две недели, под услов Иран веднаш да ги отвори теснецот и да ги запре сите напади врз САД, Израел и земјите во регионот. Двонеделното примирје не го вклучува Либан“, се вели во соопштението.

Во средата наутро, Израелските одбранбени сили потврдија дека ги прекинале нападите врз Иран, а исто така изјавија дека продолжуваат да го напаѓаат Хезболах, дури и кога три либански извори блиски до Хезболах за Ројтерс изјавија дека терористичката група поддржана од Иран го прекинала својот оган врз северен Израел и трупите на Израел како дел од договорот.

За време на бранот „обемни“ напади во Иран во текот на ноќта, борбени авиони на ИАФ погодија места за лансирање и лансери на балистички ракети, „со цел значително намалување и потиснување на опсегот на лансирањата“, соопшти војската.

Иран продолжи да испукува балистички ракети кон Израел кусо по објавата за прекин на огнот. Веднаш откако Трамп го прогласи прекинот на огнот, Иран лансираше балистичка ракета во областа на Ерусалим и централен Израел, по што следеа уште неколку напади врз центарот, северот и југот на земјата.

Додека домашната реакција на примирјето во Иран беше ограничена поради празникот Пасха, израелските опозициски лидери го обвинија Нетанјаху дека не успеал да ги обезбеди барањата на Израел како дел од прекинот на огнот.

„Никогаш немало таква дипломатска катастрофа во целата наша историја“, напиша на Икс лидерот на опозицијата Лапид, шеф на центристичката партија Јеш Атид. „Израел дури и не беше на масата кога се донесуваа одлуки во врска со суштината на нашата национална безбедност“.

Иако „војската изврши сè што беше побарано од неа [и] јавноста покажа извонредна отпорност“, Нетанјаху „не успеа дипломатски, не успеа стратешки и не ги исполни ниту една од целите што самиот си ги постави“, рече Лапид.

„Ќе ни требаат години за да ја поправиме дипломатската и стратешката штета што Нетанјаху ја предизвика поради ароганција, небрежност и недостаток на стратешко планирање“, рече Лапид.

Јаир Голан, шеф на левичарската партија Демократи, напиша дека „Нетанјаху лажеше. Тој вети ‘историска победа’ и безбедност со генерации, а во пракса, добивме еден од најтешките стратешки неуспеси што ги знае Израел“.

„Се пролеа крв. Убиени храбри граѓани. Паднаа војници. Цела нација во засолништа“, но „ниту една од целите не беше постигната: Нуклеарната програма не беше уништена; балистичката закана останува; режимот е на место и е уште посилен по оваа војна“, напиша Голан.

Пратеникот Авигдор Либерман, шеф на радикалната партија Израел Бејтену, предупреди дека „прекинот на огнот со Иран му дава одмор на режимот на ајатоласите и време да се прегрупира“.

„Секој договор со Иран, без откажување од уништување на Израел, збогатување на ураниум, производство на балистички ракети и поддршка на терористички групи во регионот, значи дека ќе се вратиме во уште една војна во потешки услови со потешка цена“, напиша Либерман на Икс.