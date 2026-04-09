Ѓорческа во четвртфиналето на ВТА турнирот во Мадрид

09/04/2026 16:52

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа се пласираше во четвртфиналето на ВТА 125 турнирот во Мадрид, откако попладнево нејзината ривалка Алина Корнеева од Русија ѝ го предаде дуелот во вториот сет по 50 минути игра.

Противничката го доби првиот сет со 6:3 во гемови, а притоа успеа да направи два брејка во третиот и во деветтиот гем, искористувајќи ја третата сет топка. На стартот на вториот сет Ѓорческа направи брејк и потоа руската тенисерка го предаде мечот.

Ѓорческа утре во четвртфиналето ќе игра против Лиса Пигато од Италија (189 ВТА листа), која со пресврт ја совлада Лаура Самсон од Чешка со 2:1 во сетови.

Турнирот во Мадрид се игра за награден фонд од 100.000 евра.

 

Околу 700 ракометари и ракометарки доаѓаат во Скопје на Светско училишно првенство
Денвер го победи Мемфис, Јокиќ оствари трипл-дабл
Дали Барселона беше оштетена: Еве што велат Флик и поранешен судија
Атлетико ја победи Барселона со играч повеќе. ПСЖ убедлив против Ливерпул
Македонските ракометарки поразени од Германија во евроквалификациите
Кугларите на „Макпетрол“ ја освоија 25 титула на шампионатот на Македонија
Битката за титулата во македонскиот одбојкарски шампионат почнува на 16 април
Четири каратисти на „Макпетрол“ меѓу најдобрите спортисти на Град Скопје за 2025

