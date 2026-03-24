Германските амбасадори од регионот на средба со Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Владата оствари средба со германските амбасадори во регионот, на која разговарале за продлабочување на билатералната и регионалната соработка.

„Денеска во Владата одржавме средба со германските амбасадори во регионот, на која разговаравме за продлабочување на билатералната и регионалната соработка. Во фокусот беа економските партнерства, европската интеграција, како и можностите за заеднички иницијативи во повеќе области од заемен интерес“, стои во објавата.

Средбата, додава премиерот, претставува уште еден чекор кон зајакнување на односите со Сојузна Република Германија како наш стратешки партнер.