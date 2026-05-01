Германскиот канцелар Мерц ја губи тешко стекнатата наклонетост на Трамп

БЕРЛИН – Германскиот канцелар Фридрих Мерц помина месеци одејќи по жица во односите со американскиот претседател Доналд Трамп. Сега се чини дека паднал.

Мерц се наведнуваше повеќе од повеќето европски лидери за да остане во милост на Трамп, сметајќи го за стратешка неопходност да одржува блиски врски со американскиот лидер познат по тоа што држи злоба. Но, под зголемен политички притисок дома, канцеларот ги заостри своите критики кон Трамп и кон војната во Иран – и двете длабоко непопуларни во Германија.

Со некои остри критики кон војната оваа недела, канцеларот се чини ја изгуби таа нестабилна рамнотежа – и навистина го накостреши Трамп.

Откако Мерц им кажа на присутните дека САД се „понижени“ од иранскиот режим, Трамп одговори со напаѓање на канцеларот и закана со кошмарното сценарио за Берлин: повлекување на американските трупи од Германија.

Мерц се обиде да ја минимизира расправијата и да продолжи како ништо да не се случило, инсистирајќи на германски воен полигон во четврток дека сè е во ред со најважните стратешки односи на Берлин.

„Ја извршуваме оваа работа тука, како и на други стратешки важни локации во Германија рамо до рамо со Соединетите Американски Држави и нашите сојузници на НАТО низ целиот сојуз“, рече Мерц откако присуствуваше на воени вежби. Германија ја зајакнува својата војска, додаде тој, „за наша заедничка корист и за продлабочување на нашата трансатлантска врска“.

Мерц веројатно се обложувал дека прашањето ќе помине и дека Трамп на крајот ќе се повлече во согласност со принципот измислен на Волстрит: Трамп секогаш се двоуми.

На крајот на краиштата, Мерц го гледал Трамп како се заканува дека ќе го уништи трговскиот договор на САД со Велика Британија поради противењето на британскиот премиер Кир Стармер на војната против Иран, а исто така и како претседателот на САД вети дека ќе ѝ стави „ембарго“ на Шпанија поради уште поострите критики на премиерот Педро Санчез. Во ниту еден случај Трамп не го исполни ветувањето.

„Канцеларот на Германија треба да помине повеќе време на завршување на војната со Русија/Украина (каде што беше целосно неефикасен!), и на поправка на својата уништена земја, особено во однос на имиграцијата и енергетиката, а помалку време на мешање во оние што се ослободуваат од нуклеарната закана од Иран, со што светот, вклучително и Германија, ќе стане побезбедно место!“, напиша Трамп на Truth Social кратко време по коментарите на Мерц за трансатлантската врска.

Тоа е доста голем пресврт од блискоста што ја уживаа двајцата. Трамп претходно ја пофали владата на Мерц за нејзините политики за имиграција и енергија, додека за време на состанокот во Овалната соба меѓу Мерц и Трамп во март, претседателот го нарече канцеларот „пријател“ кој работи „навистина одлична работа“.

Стратегијата на Мерц беше да избегне јавно соочување со Трамп – и покрај длабоките несогласувања за прашања од Украина до трговија – со цел да ги зачува пријателските врски и да одржи доволно влијание за приватно да го поттикне претседателот кон позициите на Германија.

Тој пристап е симболичен за поголемата германска стратегија за справување со администрацијата на Трамп и за нарушување на трансатлантските врски. Дури и додека германските лидери се стремат брзо да ја намалат воената и економската зависност на нивната земја од САД, тие веруваат дека ќе продолжат да зависат од американската моќ – вклучително и нуклеарното одвраќање на САД и споделувањето разузнавачки информации – во годините што доаѓаат. Затоа, и покрај фундаменталните несогласувања, Мерц се обидуваше да ги одржува односите во најголема можна мера.

Сепак, одвреме-навреме, поради неговата фрустрација од последиците од постапките на Трамп – како што се сериозните економски последици од војната со Иран за Германија – или поради домашната политичка цена на љубезното однесување со длабоко непопуларен претседател, Мерц се нафрли на американскиот лидер.Но, со сугерирањето дека администрацијата на Трамп била „понижена“ од Иранците, канцеларот можеби отиде предалеку – ризикувајќи прекин со претседателот познат по својата одмаздољубивост.

Иако влоговите се потенцијално екстремно високи за Германија, политичките лидери останаа релативно оптимисти, забележувајќи дека на САД им е потребно воено присуство во Германија за сопствените операции. И покрај нападите на Трамп врз Мерц, многумина тврдат, воената соработка на терен останува тесна и длабоко интегрирана, а брзото повлекување на американските трупи е нереално.

„Ова не е прв пат да се соочиме со вакви закани“, рече Кристоф Шмид, водечки пратеник за одбранбена политика за централно-левичарските коалициски партнери на Мерц во Социјалдемократската партија. „Повлекувањето, на краток рок, едноставно не е изводливо. А на среден до долг рок, тоа би ги ослабело оперативните способности на американската војска низ целиот свет.“

За време на својот прв мандат, Трамп објави планови за повлекување на 9.500 американски војници од базите во Германија. Но, со помалку од една година преостаната во неговиот претседателски мандат, му снема време да го испорача, а неговиот наследник, претседателот на САД Џо Бајден, презеде чекори за да ја запре иницијативата.

Трамп сега има три години да го испорача секој нов потенцијален план за повлекување. Но, за Мерц, поголема опасност може да биде губењето на вниманието на Трамп, особено кога станува збор за поддршката за Украина.Во меѓувреме, Мерц се чини дека е решен да се врати на добрата страна на Трамп.

Како што рече претходно оваа недела: „Личниот однос меѓу американскиот претседател и мене, според мене, останува добар како и секогаш.“ (Политико)