Германија ќе ја зголеми границата за пензионирање на 70 години – но до 2090

Германија постепено ќе ја зголемува возраста за пензионирање на околу 70 години до почетокот на 2090-те, според препораките поддржани од канцеларот Фридрих Мерц, како средство за обезбедување на иднината на пензискиот систем за стареечкото население.

Презентирајќи ги своите наоди во вторникот, експертска комисија формирана за истражување на реформите во пензискиот систем изјави дека возраста за пензионирање треба да биде поврзана со зголемувањето на животниот век и дека раното пензионирање треба да се укине.

„Ниеден граѓанин не треба да се грижи“, рече Мерц, бидејќи рече дека мерките ќе го спречат колапсот на крцкавиот пензиски систем и ќе го зајакнат социјалниот договор меѓу генерациите. Младите луѓе, тврдеше тој, ќе добијат „причина за оптимизам“ од мерките, што ќе „олесни огромен товар“ од нивните рамена.

Експертската комисија заседаваше на долги дневни седници од јануари до презентирањето на нејзиниот план од 33 точки во вторникот.

Меѓу нејзините клучни препораки се задолжителните придонеси што ги даваат работниците и работодавачите да се инвестираат на берзата со цел да се зголеми и заштити вредноста на фондот за идните генерации. Исто така, предложи проширување на задолжителните пензиски придонеси за да ги вклучи државните службеници и самовработените работници.

Моменталната возраст за пензионирање за секој што ќе се пензионира на почетокот на 2030-те во Германија е 67 години, бројка поставена пред околу две децении. Панелот рече дека ова треба постепено да се зголемува во согласност со очекуваниот животен век, достигнувајќи до околу 70 години до почетокот на 2090-тите.

Германија има едно од најбрзо стареечки популации во светот и, како и многу западни земји, се соочи со предизвикот како да се обезбеди иднина на пензискиот систем кога сè помалку работници ги финансираат пензиите на сè повеќе, сè подолговечни пензионери.

Владата се надева дека ќе ги усвои реформите пред летниот одмор следниот месец, иако тие сè уште мора да се дебатираат и гласаат во парламентот. „Сите елементи од овој пакет реформи сега мора брзо да се спроведат“, рече Мерц, инсистирајќи: „Неуспехот не е опција“.

Лидерот на конзервативните христијански демократи рече дека неговата коалиција е обединета во тоа што не сака да се заглави во плевелите на формулацијата, откако некои левичарски членови на владата од неговите помлади коалициски партнери, социјалдемократите, како и синдикатите, ја доведоа во прашање праведноста на некои од препораките.

Критичарите го нападнаа предлогот за укинување на правото на оние кои работеле 45 години да се пензионираат на 63 години без да видат никакво намалување на нивната пензија, велејќи дека тоа ќе ги казни оние на физички тешки и пониско платени работни места, како што се градежници или негуватели. Експертите посочија дека ова честопати им користело на мажите на добро платени позиции кои имале докажано непрекинато работно досие.

Пензискиот систем на Германија е најстариот систем поддржан од државата од ваков вид во светот. Го воведе канцеларот Ото фон Бизмарк во 1889 година, главно за политички тактики, бидејќи се надеваше дека ќе го поткопа подемот на социјалистичкото движење со тоа што ќе ги намами работниците подалеку од синдикатите и ќе ја фокусира нивната лојалност кон Германската империја.

Првичната возраст за пензионирање беше поставена на 70 години, возраст која многу помалку работници ја достигнуваа тогаш. Нешто повеќе од 200 години од воведувањето на пензискиот систем, таа би можела повторно да биде 70 години за секој роден од 2021 година па наваму.

Според најновите статистички податоци од 2024 година, околу 23% од Германците – или 19 милиони – се на возраст од 65 години или постари, во споредба со само 15% во 1991 година. Просечниот животен век за мажите е 78,5 години и 83,2 години за жените.

Мерц, поранешен инвестициски банкар, ја нагласи важноста од долгорочна перспектива. „Употребата на пазарот на капитал во законската пензиска шема е можеби клучниот фактор во одредувањето на долгорочната одржливост и стабилност на нашиот пензиски систем“, рече тој.