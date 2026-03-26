Германија и Австралија ги продлабочуваат воените врски, планираат систем за предупредување од вселената

Германија и Австралија се согласија да ја продлабочат воената соработка како одговор на еволуирачките безбедносни закани, вклучително и плановите за развој на систем за рано предупредување базиран на вселената, изјави денеска германскиот министер за одбрана Борис Писториус.

Писториус и неговиот австралиски колега Ричард Марлес, исто така, се согласија да работат на договор за статус на силите за поедноставување и формализирање на распоредувањето на трупите, а воедно да ја зајакнат соработката во одбранбената индустрија.

Писториус рече дека поблиската одбранбена соработка е од суштинско значење, посочувајќи на недостигот од снабдување што го истакна војната на Блискиот Исток, особено во муницијата и воздушната одбрана.

Тој додаде дека Германија треба да ги диверзифицира добавувачите и партнерствата откако премногу се потпираше на единечни извори во минатото, вклучувајќи ја Кина за синџирите на снабдување и САД за одредени системи на оружје. Тој рече дека Берлин има за цел да ги прошири партнерствата за да обезбеди достапна прифатлива одбранбена опрема во голем обем.

Марлес ги опиша разговорите како значаен чекор и рече: „Во еден предизвикувачки свет, фундаментално се чувствувам побезбедно откако имав ваков разговор каков што имавме денесka“.

Австралија е последната станица на патувањето на Писториус, кое ги вклучуваше и Јапонија и Сингапур, а беше придружуван од високи раководители од големи германски одбранбени компании.

Разговорите во Канбера беа предвидени и да вклучат разговори со австралиската одбранбена компанија „Електро Оптички Системи“ (ЕОС), која нуди ласерско оружје дизајнирано за борба против беспилотни летала.

Системот се продава како способен за уништување беспилотни летала на растојанија до три километри и нивно попречување на растојанија до 15 километри.

Германското Министерство за одбрана ја опишува Австралија како еден од нејзините клучни безбедносни партнери во јужниот Индо-Пацифик. Двете земји имаат стратешко партнерство од 2013 година, кое беше проширено во 2021 година.