Гардијан: Венс би можел да ја предводи американската страна во разговорите за Иран

24/03/2026 15:32

Потпретседателот на САД Џеј Ди Венс би можел да ја предводи американската страна во мировните преговори со Иран во Пакистан, доколку тие се одржат, соопштија пакистански дипломатски извори, објави денеска „Гардијан“.

Военото раководство на Пакистан се обидува да посредува во разговорите меѓу САД и Иран, а Белата куќа потврди дека началникот на пакистанската армија, Асим Мунир, разговарал за конфликтот со Иран во телефонски разговор со претседателот Доналд Трамп во неделата.

Според дипломатски извори, Вашингтон и Техеран би можеле да се сретнат на разговори во Исламабад уште оваа недела за да разговараат за завршување на војната што започна пред речиси еден месец.

Беше нагласено дека Исламабад сè уште не е официјално потврден како место за мировните преговори, за што ниту една страна формално не се согласила, објави весникот.

Се верува дека пратеникот на Трамп за Блискиот Исток, Стив Виткоф, се подготвува да патува во Исламабад, но нема потврда дека некој од иранската страна ќе го стори тоа.

Пакистански извори изјавија дека доколку се одржат разговори, Венс се споменува како најверојатен главен преговарач на САД, наместо Виткоф или зетот на Трамп, Џаред Кушнер, кои ги водеа преговорите за нуклеарната програма на Техеран пред да избувне војната. 

Кој е Мохамер Галибаф, можниот партнер на Трамп во Иран
Ова е прва земја во светот што прогласи вонредна состојба поради војната во Иран
Пензиониранот генерал Мохамед Багер Золгхадр стана нов секретар на моќниот ирански Совет за национална безбедност
Трамп го нарече лидерот на демократите во Сенатот „палестински водач“
Израел призна: Ќе окупираме дел од соседна земја
Сијарто признава дека се слушал со Лавров за време на клучни состаноци на ЕУ – тоа било дел од дипломатијата
Цените на горивата во Скандинавија експлодираа. Министри до граѓаните: Тргнете ја ногата од гасот
„Бура на векот“ ги парализира Канарските Острови – омилената дестинација на многумина

