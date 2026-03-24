Гардијан: Венс би можел да ја предводи американската страна во разговорите за Иран

Потпретседателот на САД Џеј Ди Венс би можел да ја предводи американската страна во мировните преговори со Иран во Пакистан, доколку тие се одржат, соопштија пакистански дипломатски извори, објави денеска „Гардијан“.

Военото раководство на Пакистан се обидува да посредува во разговорите меѓу САД и Иран, а Белата куќа потврди дека началникот на пакистанската армија, Асим Мунир, разговарал за конфликтот со Иран во телефонски разговор со претседателот Доналд Трамп во неделата.

Според дипломатски извори, Вашингтон и Техеран би можеле да се сретнат на разговори во Исламабад уште оваа недела за да разговараат за завршување на војната што започна пред речиси еден месец.

Беше нагласено дека Исламабад сè уште не е официјално потврден како место за мировните преговори, за што ниту една страна формално не се согласила, објави весникот.

Се верува дека пратеникот на Трамп за Блискиот Исток, Стив Виткоф, се подготвува да патува во Исламабад, но нема потврда дека некој од иранската страна ќе го стори тоа.

Пакистански извори изјавија дека доколку се одржат разговори, Венс се споменува како најверојатен главен преговарач на САД, наместо Виткоф или зетот на Трамп, Џаред Кушнер, кои ги водеа преговорите за нуклеарната програма на Техеран пред да избувне војната.