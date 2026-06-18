(Галерија и видео) Најголем украински напад на Москва од почетокот на војната

Украински дронови погодија неколку локации низ Москва во најголемиот воздушен напад на Киев врз градот од почетокот на целосната инвазија на Русија, запалувајќи голема рафинерија за нафта и принудувајќи евакуации на најголемиот аеродром во земјата.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, го опиша нападот како одговор на рускиот напад врз историскиот манастирски комплекс во Киев претходно оваа недела.

„Ние не ја сакаме оваа војна и никогаш не ја сакавме“, рече Зеленски во гласовна порака до новинарите. „Но, ако Украина ќе гори, и вашата Москва ќе гори… Време е да се стави крај на агресијата, време е да се стави крај на оваа војна“.

Размерот на нападот со долг дострел, очигледно наменет да ги запре операциите на клучната рафинерија за нафта во областа Капотно, ги изненади повеќето луѓе во градот кој обично не ги предупредува жителите со аларми за воздушен напад и предизвика панични пораки на социјалните медиуми.

Снимките објавени на интернет покажаа три облаци чад што се издигаа од рафинеријата Капотно. Нападот беше втор за два дена врз објектот.

Рафинеријата, еден од најважните енергетски капацитети на Москва, снабдува до 40% од бензинот на главниот град и околу 50% од дизел горивото.

Русија соопшти дека нејзините системи за воздушна одбрана пресретнале и уништиле 555 украински дронови над повеќе региони преку ноќ. Бројот на соборени дронови не може да се потврди независно.

Владимир Путин е во Казан, 700 км источно од Москва, каде што е домаќин на лидерите на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија, додека Русија се стреми да ги зајакне деловните и другите врски.

Киев оваа недела беше погоден од голем напад со балистички ракети и дронови во изразена ескалација на воздушната војна. Путин предупреди за претстојни „системски напади“ врз Украина.

Нападот во Москва се случи неколку часа откако Зеленски изјави дека имал „важен координативен повик“ со претседателите на САД и Франција и дека добил витални ветувања за понатамошна поддршка од меѓународниот самит на Г7 оваа недела.

Се очекува Зеленски во четврток да разговара во Брисел со лидерите на НАТО и ЕУ, вклучително и за можноста за систем за одбрана од балистички ракети. Русија постојано ја напаѓа Украина со тие типови ракети, на кои воздушната одбрана се бори да им се спротивстави.

Пет лица беа убиени во Киев, а катедралата „Успение“ во манастирскиот комплекс Печерска Лавра – светско наследство на УНЕСКО и едно од најзначајните религиозни и културни места во Украина – беше тешко оштетена во понеделникот.

Снимките од московските напади се чини дека ја покажуваат употребата на украинските хибридни дронови-крстосувачки ракети „Барс“, првпат употребени минатата година. Се верува дека имаат дострел од 600-800 км, дизајнирани за прецизно насочување, но нивната употреба против Москва би сугерирала поголем дострел.

Украина брзо ја достигнува Русија во нејзината способност за масовно производство на оружје за удар со долг дострел. Киев ги засили своите со дронови врз Русија во последните месеци, погодувајќи ги рафинериите за нафта кои го финансираат воениот фонд на Москва, бидејќи дипломатските разговори за прекин на конфликтот остануваат во застој.

Сергеј Собјанин, градоначалник на Москва, изјави: „Силите за воздушна одбрана продолжуваат да одбиваат напад од големи размери. Неколку дронови успеаја да стигнат до [московската рафинерија за нафта]“. Тој тврдеше дека околу 180 дронови што се упатуваа кон главниот град биле соборени.

Собјанин рече дека екипите за итни случаи работат на местото и, исто така, пријавил штета на трговскиот центар „Садовод“ во југоисточниот дел од градот. Најмалку седум дронови се чини дека ја победиле руската воздушна одбрана за да погодат цели во градот.

Снимките на интернет се чини дека покажуваат руски оператор на преносен систем за воздушна одбрана како се обидува да собори украински дрон за удар неколку моменти пред да ја погоди московската рафинерија за нафта.

Сообраќајот беше запрен на московскиот кружен пат во близина на рафинеријата, РИА го цитираше Министерството за внатрешни работи, додека воздушниот сообраќај беше нарушен на аеродромите Внуково, Шереметјево и Жуковски.

Снимките на социјалните медиуми се чини дека покажуваат напад врз висока зграда во областа Жуковски. Шереметјево, најпрометниот аеродром во Москва, ги суспендираше летовите и изврши евакуации. Некои луѓе побарале засолниште на паркингот, соопштија од аеродромот.

Во околниот московски регион, во нападот со дронови беа оштетени висока станбена зграда, индустриски објект и голем број приватни куќи, изјави регионалниот гувернер.

Се смета дека нападот во вторникот веќе ги запрел операциите во рафинеријата Капотно, зголемувајќи ја широката штета на руските енергетски капацитети и проширувајќи ја кризата со гориво подлабоко во земјата.

Русија, трет најголем производител на нафта во светот и голем извозник на нафта и гориво, овој месец ќе увезува гориво по море, бидејќи се обидува да се справи со недостигот по обемните украински напади со беспилотни летала врз своите рафинерии.

Руските тврдокорни следбеници повикаа Москва да возврати, а некои го повикаа Кремљ да размисли за употреба на нуклеарно оружје против Украина.

„Што друго треба да се случи пред да почнеме да се бориме навистина?“ напиша ултраконзервативниот милијардер Константин Малофеев на Телеграм. „Зошто не го користиме нуклеарното оружје што нашите предци го создадоа и го складираа преку напорите на целата земја токму за вакви моменти?“

Андреј Гуруљов, пензиониран генерал-полковник и пратеник во Државната дума, ја повика Русија „немилосрдно да го удри непријателот“ како одговор на нападот. „Треба да го зајакнеме нашиот систем за воздушна одбрана, но најважно од сè, треба да го погодиме непријателот“, изјави тој за RTVI. „Удри го непријателот безмилосно, без премногу размислување“.

Властите во североисточниот украински град Суми соопштија дека едно лице е убиено во напад со беспилотно летало таму. Издадени се предупредувања за воздушен напад за поголемиот дел од територијата на Украина.

Едно лице е убиено во украинскиот град Енергодар, каде што живеат повеќето од вработените во нуклеарната централа Запорожје, која е под руска контрола, изјави градоначалникот поставен од Русија, Максим Пухов. Во рускиот пограничен регион Белгород, официјалните лица изјавија дека украинскиот напад со беспилотно летало уби еден човек во неговиот автомобил.

Во средата, Москва ја обвини Украина за напад врз автобус што превезувал белоруски деца, обвинение за кое Киев рече дека е лажно. Во јужниот руски регион Ростов, украинскиот напад со беспилотно летало уби едно лице и предизвика пожар во два комерцијални објекти, соопштија официјалните лица. Русија и Украина негираат дека намерно таргетирале цивили. (Ројтерс, АП)