Мете Фредериксен пред трет мандат за премиерка на Данска

Во пресрет на општите избори во Данска во вторник, премиерката на социјалдемократите Мете Фредериксен изгледа сè поверојатно да освои трет мандат – отвореното прашање е дали таа ќе го гради своето мнозинство со левичарските или центристичките партии.

Додека Фредериксен правеше селфиња и склучуваше договори со својата италијанска колешка, националистката Џорџа Мелони, за време на минатонеделниот самит на лидерите на ЕУ, десничарските партии на Данска се бореа да презентираат обединета алтернатива.

Некои анкети на јавното мислење покажуваат дека ниту една од нив нема да добие повеќе од 10% на изборите во вторник.

Па, и покрај тоа што се движи кон она што би можело да биде најлошиот резултат на нејзината централно-левичарска партија од 1901 година, Фредериксен останува доминантна фигура во данската политика. Анкетите постојано ја ставаат нејзината партија како најголема со јасна разлика, што ја прави најверојатна за формирање на следната влада.

Доколку отслужи уште еден целосен мандат, таа би станала најдолгогодишниот премиер на Данска од Втората светска војна. Преземајќи ја функцијата во 2019 година, таа предводеше малцинска влада со поддршка од други левичарски партии, а потоа, од 2022 година, широка коалиција со центристичките Умерени и централнодесничарската либерална партија Венстре.

„Најважно за нас е да можеме да ја задржиме одговорноста“, рече пратеничката на социјалдемократите и поранешна министерка Ида Оукен, отфрлајќи ги критиките дека премиерката ја цени моќта над политиката.

Свртување налево?

Неодамнешните анкети сугерираат дека низа партии, од социјалдемократите на Фредериксен до други лево, би можеле да освојат нешто помалку од мнозинството гласови и приближно половина од местата. Се предвидува дека десницата ќе освои околу 42%. Дури девет партии би можеле да влезат во парламентот.

Со таков фин баланс, секое политичко или лично прашање би можело да ја наруши рамнотежата.

Порано во кампањата, лидерот на централно-десничарскиот Либерален сојуз призна дека земал кокаин додека бил претседател на својата партија. За другиот кандидат на блокот за премиерската функција, сегашниот министер за одбрана Троелс Лунд Поулсен, неговото гласање против истополовите бракови во 2012 година повторно се појави како изборно прашање.

„Ќе се сведе на тоа кој може да брои до 90 места по изборите“, рече Аманда Хајтман, либерален кандидат, која тврдеше дека десницата покажала „кредибилна владина алтернатива“.

Дури и ако рамнотежата се помести налево, Фредериксен треба да се стреми да одржи центристичка коалиција, со оглед на сегашниот „геополитички контекст“, рече Хајтман.

Со оглед на тоа што ниту еден блок не изгледа подготвен да обезбеди мнозинство, се очекува центристичките партии да играат одлучувачка улога. Но, Самира Нава, заменик-лидер на социјал-либералите, посочи дека соработката со десницата станала потешка за време на кампањата.

Откако Фредериксен ги распиша изборите по заканата на Трамп да го заземе Гренланд, полуавтономна данска територија, кампањата се врати на прашања од типот на грижа за децата, даноците и големата индустрија за свинско месо во Данска.

Но, се очекува прашањето за надворешната политика брзо да се врати на преден план откако ќе се пребројат гласачките ливчиња.

Оукен тврди дека лидерството на Фредериксен за време на неодамнешните кризи ја зајакнало нејзината привлечност. „Во вакви времиња, луѓето сакаат лидер кој е стабилен и тешко може да се поколеба“, рече таа.

Клучното прашање повеќе не е кој ќе ја води Данска – туку со кого. (Еурактив)