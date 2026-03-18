Француски министер: Канада би можела да влезе во ЕУ

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро ја изнесе идејата дека Канада еден ден би можела да се приклучи на Европската Унија, наведувајќи го трансатлантскиот сојузник како пример за глобалната привлечност на блокот. Полушеговитите забелешки за пристапувањето на Канада во Унијата станаа почести како што Отава се прилагодува на затегнатите односи со Соединетите Американски Држави.

ЕУ како глобален магнет

Зборувајќи на конференцијата Европа 2026 во Берлин заедно со својот германски колега Јохан Вадефул, Баро потврди дека Европската Унија станува сè попривлечна за партнери далеку надвор од нејзините граници поради растечките геополитички тензии.

„Денес, девет земји имаат официјален статус на кандидати за членство во ЕУ. Други би можеле да им се приклучат“, рече Баро. „Исланд за неколку недели или месеци. И можеби Канада во одреден момент.“

Забелешката на Баро за Канада не беше дадена како конкретен предлог за политика, туку како дел од поширок аргумент дека ЕУ се позиционира како „трета суперсила“ способна да го балансира соперништвото меѓу Соединетите Американски Држави и Кина.

Коментарите доаѓаат во време кога европските лидери се обидуваат да ја зајакнат геополитичката улога на блокот по војната на Русија во Украина и војната на Америка на Блискиот Исток. Баро ја опиша Европа како единствена позиционирана да привлече други земји со својата економска сила, демократски модел и регулаторна моќ. „Многу земји низ светот сакаат да се приближат до нашата унија“, рече тој.

Тој, исто така, посочи на знаци за обновена соработка со Обединетото Кралство, наведувајќи ги дискусиите во Лондон за поблиски врски со единствениот пазар, како и продлабочување на односите со земји како Индија и Швајцарија.

Погледот на Канада преку Атлантикот

Идејата за Канада како потенцијална членка на ЕУ беше поттикната од сè позатегнатите односи со Соединетите Американски Држави под Доналд Трамп. На почетокот на неговиот втор мандат како претседател, тој често зборуваше за претворање на Канада во „51-ва американска држава“.

Иако ваквите изјави првично се сметаа за лекомислени, смеата во Отава стана сè понервозна и неодамна целосно стивна. Идејата за европски пат е поддржана од анкета од 2025 година, според која 44 проценти од Канаѓаните веруваат дека нивната земја треба да се приклучи на Европската унија.

Пред францускиот министер, сличен предлог даде и финскиот претседател Александар Стаб, кој претходно во вторникот предложи за време на трката со канадскиот премиер Марк Карни дека и тој треба да „размисли“ за приклучување кон ЕУ.

Официјални ставови и иднината на односите

Баро и Стаб се највисоко рангираните функционери кои јавно ја покренаа таквата можност. Портпаролот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, реагираше позитивно на резултатите од анкетата, но на крајот ја отфрли идејата како неизводлива.

Самата Канада, исто така, отфрли каква било мисла за членство. Премиерот Карни рече дека нема планови да се приклучи на блокот. „Краткиот одговор е не“, рече канадскиот премиер кога беше прашан за идејата на самитот на НАТО претходно оваа година. „Тоа не е нашата намера. Ние не одиме во тој правец.“

Наместо членство, Отава бара поблиски врски со Унијата, вклучително и ново стратешко партнерство за одбрана и безбедност насочено кон продлабочување на соработката во областите на трговијата, синџирите на снабдување и безбедноста.

Иако полноправното членство на Канада во ЕУ изгледа малку веројатно на краток рок, а конкретни планови за тоа сè уште не постојат, со оглед на растечките геополитички превирања, таквата можност не е исклучена.